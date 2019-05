Hombre intenta asesinar a su ex pareja con un pico de botella

En el lugar, una mujer fue agredida con un pico de botella por su ex conviviente.

De acuerdo a la versión de la víctima, el sujeto la estaba esperando en la calle. "Me repetía que me iba a dañar mi 'cara bonita', me iba a matar", destacó la mujer.

La afectada agregó que no es la primera vez que su expareja atenta contra su vida, ya que en el pasado la agredió con un arma blanca.

Ella pide que la Policía haga justicia, ya que teme por su seguridad.