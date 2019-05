Babahoyo: Mujer fue asesinada por su expareja, quien intentó suicidarse

La mujer dejó los productos botados en la tienda cuando se dio cuenta que los disparos provenían de la camioneta donde se encontraba su madre.

Al llegar fue testigo de cómo su padrastro le disparaba a su mamá, y luego se pegó un tiro.

El hecho ocurrió en las calles Barreiro y Cinco de Junio, a las 09h30 de ayer.

María Eugenia Ortega Minda, de 39 años; y Miguel C., de 38, fueron hallados en el interior de la camioneta de placa GCB-1114, de color blanco.

Atribulada por lo que acababa de suceder, Carolina empezó a gritar porque no podía abrir las puertas del vehículo para ayudar a su madre.

Al poco rato llegó una ambulancia del ECU-911, pero solo se llevó al hospital Martín Icaza a Miguel C., ya que todavía tenía signos vitales; mientras que María Ortega falleció al instante a causa de los cuatro disparos que le habían propinado.

Estaban separados. Entre lágrimas Carolina reveló que su madre y su padrastro estaban separados hace cinco meses. La víctima le había puesto una orden de alejamiento en la Fiscalía porque ya no quería seguir la relación sentimental con él.

“Mi madre vivía en la parroquia Barreiro, y ayer en la mañana me pidió que la acompañe a retirar la demanda. Cuando nos trasladabamos a Babahoyo, él nos encontró en el puente de la parroquia Barreiro y nos llevó al centro en su carro. Nunca nos enteramos que estaba armado, de lo contrario no nos hubiésemos subido; apenas llegamos a la calles Barreiro y Cinco de Junio, me pidió que me baje a comprar unos jugos. Él esperó que yo me bajé de la camioneta para dispararle a mi madre”, relató Carolina.

María se desempeñaba como costurera y tenía hijos, de los cuales tres procreó con Miguel, quien trabajaba como jefe de campo de una hacienda de banano.

El hombre permanece hospitalizado en el hospital Martín Icaza.