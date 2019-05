Sin las remesas, los venezolanos estarían peor

Esther de Quevedo es oriunda de Maracaibo, es “maracucha”, como ella misma se identifica. Llegó a Ecuador hace dos años y, aunque no ha logrado afianzarse laboralmente, asegura tener “para comer todos los días”.

Ella es estilista de profesión y llegó con su esposo John -hijo de una ecuatoriana que migró a Venezuela cuando ese país vivía la bonanza petrolera-, quien es mecánico automotriz. Entre los dos “paran la olla” y mandan algo para los familiares que no pudieron salir por la crisis.

“Mi papá me dice que ni loca me regrese porque la situación es cada día peor”, asegura Esther, quien hace el esfuerzo mensual de enviarles 150 dólares.

Del lado de allá, Rosa Elena Torres tiene 76 años y como jubilada recibe cada mes un pago equivalente al salario mínimo, el cual no le alcanza para alimentarse, por lo que confesó que depende del dinero que le envían familiares.

“Trabajé toda mi vida y no puedo mantenerme con mi pensión, pero como bien porque mi sobrina que está en Finlandia me envía unos 100 dólares al mes y busco lo más barato para que me alcance, antes me mandaba 20 y me rendían, ahora no”, expresa Torres.

El pasado 25 de abril se conoció a través de un boletín que el salario mínimo pasó de 18 mil a 40 mil bolívares, mientras que un dólar cuesta 5.200 bolívares al cambio oficial.

De esta forma el salario mínimo quedó en 7 dólares, para convertirse en el más bajo de América Latina.

El Gobierno, a través de un instrumento conocido como “carné de la patria”, otorga algunos pagos extra solo a los inscritos, y también van a veces por el orden de un salario mínimo.

“Yo cobro por el carné de la patria mi bono, pero eso no es siempre y tampoco alcanza para nada”, afirma Lismar Cárdenas.

El precio de los servicios básicos como electricidad, agua y recolección de basura, en Venezuela puede costar al mes por debajo de un dólar, por ello, a diferencia de otros países, eso no es problema, la mayor dificultad es “lograr comer” todos los días.

“La verdad es que pagar la luz, aunque la aumentaron; o el agua, no me preocupa, lo que sube casi a diario son los alimentos y uno queda con el agua al cuello a fin de mes, yo gano sueldo mínimo, pero mi mamá que está en Colombia me envía para ayudarme y con eso es que compro cosas”, agrega.

Guisely Velázques, de 76 años, explica a esta agencia que su pensión la gastó en medio kilo de queso, medio de leche, y 100 gramos de adobo (ingrediente utilizado para aliñar carnes y vegetales).

“La pensión se me fue en esta bolsita (señala los productos que compró), esto da ganas de reír, pero me ayudan mis hijos que están fuera del país”, indica.

De acuerdo con la Organización de Naciones Unidas (ONU), 3,4 millones de venezolanos han salido de su país, huyendo, principalmente de la crisis económica. Uno de los países receptores y de tránsito es Ecuador. El otro es Perú.

Sin embargo, muchos, como Carmen Cisneros, de 76 años, no tienen “la suerte” de tener familiares fuera del país. Ella afirma a Sputnik que cuando no tiene, su única opción es no comprar nada y sufrir.

“Falta como una semana para que paguen la pensión y ya no tengo ni para comprar sal, tendré que aguantarme hasta el lunes, porque esto que tengo aquí no me alcanza”, expresa mientras guarda en su bolsillo un billete de 100 bolívares (equivalente a 0,01 centavos de dólar).

Con la compra de un cuarto de kilo de café, una pasta dental, un litro de leche, una lata de sardinas de 400 gramos, medio kilo de granos y medio kilo de espaguetis, se esfuma el pago mínimo que recibe un empleado en Venezuela por trabajar durante un mes, corroboró Sputnik en un recorrido.

Pero si desea comprar un litro de aceite de maíz y un kilo de espaguetis, también gastará el equivalente a 7 dólares o al salario mínimo en Venezuela.

Servicios básicos. La crisis eléctrica que comenzó en Venezuela con un apagón nacional el 7 de marzo persiste en la actualidad, cuando más de la mitad de sus estados registra cortes intempestivos de luz que en ocasiones se extienden por más de doce horas diarias.

Un grupo de residentes del norte y oeste del país asegura que cada día sus casas quedan a oscuras durante varias horas, sin que esto forme parte de un plan de racionamiento eléctrico como el que impuso el Gobierno de Nicolás Maduro en abril, cuando cortó la luz 18 horas por semana en 20 de las 23 entidades federales.

En lo que va de mayo, estados como Barinas, Lara, Carabobo, Aragua, Zulia, Trujillo, Mérida y Táchira -que en suma cuentan con más de 10 millones de habitantes- han registrado apagones a diferentes horas del día y con una duración que va desde 3 hasta 9 horas.

En el caso de Zulia, la rica región petrolífera limítrofe con Colombia, los apagones siguen siendo más extendidos, con zonas que pasan entre 16 y 20 horas diarias a oscuras.

Caracas, entretanto, se mantiene sin apagones y estuvo exceptuada de los cortes programados del mes pasado.

Los frecuentes fallos eléctricos en Venezuela suponen otros problemas para los ciudadanos que enfrentan además la más severa crisis económica caracterizada por hiperinflación, escasez generalizada y salarios por debajo de los 10 dólares mensuales.

Cada vez que la luz falla en una zona también allí se apagan los servicios de telefonía, la conexión a internet o el bombeo de agua potable.

Desde que los apagones, frecuentes desde hace años en regiones lejanas a Caracas, se volvieron este año todavía más seguidos y prolongados, el país petrolero ha perdido unos 500 millones de dólares cada día que el Gobierno ha suspendido actividades laborales, según estimaciones del Parlamento.

Con todo, el Ejecutivo ha decidido mantener por tiempo indefinido un horario especial laboral y educativo hasta las 2 de la tarde, “para contribuir en el proceso de estabilización” del sistema eléctrico que, asegura, ha sido “atacado” por opositores y Gobiernos como el de Estados Unidos.

A ello se suma la escasez de agua, un problema atribuido a la falta de mantenimiento de las principales hidroeléctricas del

país y redes de agua potable.