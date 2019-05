En Latacunga “Los Choneros” matan a ‘Jessy’ en la cárcel

El crimen ocurrió el martes en la tarde en el pabellón C1A, de máxima seguridad del centro de rehabilitación de Latacunga, hasta donde Corozo había sido trasladado hace unos días.

La víctima salía del policlínico en custodia de dos agentes penitenciarios, cuando fue interceptado por dos reos, quienes comenzaron a atacarlo con cuchillos.

Los agentes no pudieron controlar a uno de los atacantes, quien le propinó varias cuchilladas.

El informe oficial indica que alias “Negro Yessy” tenía ocho puñaladas.

Los agresores fueron identificados como Ariel Ricardi C.C., alias “Cachete”, y José Luis R.L., alias “Reina”, ambos recluidos por el delito de asesinato.

Según la Policía, “Cachete” y “Reina” son parte de la banda “Los Choneros”, que tiene una pugna con la banda “El Cubano”, de la cual era parte “Negro Yessy”.

La fiscalía investigará si el motivo del asesinato fue un presunto ajuste de cuentas y pugnas de poder entre esas organizaciones delictivas.

Protección. Según el general Paulo Terán, comandante de la Zona 3 de la Policía, hace doce días Darwin Corozo fue trasladado a Latacunga para precautelar su integridad, pues antes estaba en la cárcel de Guayaquil y había sufrido un atentado.

“Eso quiere decir que las mafias se contactan, sabían que él venía”, indicó.

Confirmó que “Negro Jessy” tenía un largo historial delincuencial y pertenecía a una banda delictiva orense que operaba en Guayaquil.

Corozo era de Guayaquil y lo van a velar en la Isla Trinitaria.

El crimen de “Jessy” quedó grabado, pues desde la parte alta de otro pabellón de la cárcel varios reos registraron el asesinato y narraron incluso el suceso.

Los guías penitenciarios no pudieron controlar a los dos atacantes; en el vídeo se muestra que no contaban con armas no letales ni toletes ni gas pimienta.

ANTECEDENTES. Alias “Cachete” cumple sentencia por el crimen de un comerciante en Machala. Lo mató a puñaladas.

“Reina” también cumple condena por crimen.

“Negro Jessy”, en cambio, estaba preso por el asalto a un blindado en Guayaquil, donde hubo tres muertos, el 3 de agosto del 2017, en La Bahía.

Él fue capturado el 1 de noviembre de ese año. Este sujeto tenía doce detenciones por robo, asociación ilícita, intento de asesinato y asalto.