Diecisiete años para un español que mató a una prostituta argentina

El jurado declaró probado que el 23 de octubre de ese año el procesado, Félix D.C., estranguló con el cable de la ducha a su víctima, por lo que lo considera culpable de un delito de asesinato y otro de hurto, ya que además se quedó con algunas de sus pertenencias.

Aquel día, el militar acudió al domicilio de la joven argentina, a la que había llamado varias veces antes, según se comprobó al analizar los registros de su teléfono móvil.

En su declaración en el juicio, Félix D.C. indicó que hasta ese día no había llegado a verla en persona nunca, y así contradijo en parte su propio relato inicial y el de un testigo al que contó semanas después cómo la había matado.

Conforme a una declaración leída al tribunal por el fiscal del caso, el procesado dijo en su momento a ese testigo: "La maté porque quise. Era una puta y no se va a reír más de mí".

La fiscalía sostuvo que esas palabras revelaban una alevosía y una premeditación que convertían ese crimen en un asesinato, por el que solicitó una condena de 21 años de cárcel.

Frente a ese planteamiento, el condenado aseguró que ese día fue "la primera y la única vez" que vio a la persona fallecida y que, si la había llamado antes al móvil, fue porque solía recurrir a prostitutas con frecuencia, pero siempre otras mujeres, no ella.

Además, afirmó que la mató por accidente, debido a que, una vez que habían acabado de mantener relaciones sexuales, ella se metió en la bañera cuando él iba a ducharse para irse, y lo animó a practicar "ciertos juegos" de tipo sadomasoquista que se le habrían ido de las manos, llegando a estrangularla.

Para el tribunal, la muerte de la joven argentina "no fue accidental, ni fruto de un exceso no querido pero no evitado". EFE