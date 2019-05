Pobreza obliga a trabajar a niños

Pero esa situación los hace vulnerables a sufrir explotación infantil.

Dicha entidad presenta profundos y marcados rezagos sociales debido a que la mayoría de su población, incluyendo a los menores, cuentan con un limitado acceso a condiciones mínimas de bienestar.

Según el módulo de Trabajo Infantil de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 2017 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en México existen 3,24 millones de niños y adolescentes, entre cinco y 17 años, que se declaran ocupados.

Hasta el 2017 el estado contaba con 164.678 menores incorporados al trabajo infantil.

Consecuencias. En el estado, los menores sufren discriminación por clase, género y etnia, situación que abona a profundizar su vulnerabilidad social, expresaron diversas asociaciones civiles, entre ellas Melel Xojobal, que lleva varios años promoviendo los derechos de las niñas, niños y adolescentes.

La directora de la organización Combate a la Explotación Infantil, Jennifer Haza Gutiérrez, contó a Efe que es “un tanto incierto el combate a la explotación infantil”. ya que el Observatorio de Trabajo Infantil del Estado desde el 2014 no funciona, además de que no presenta información y no cuenta con recursos para operar.

“En realidad no se tiene cifras claras, el módulo de Trabajo Infantil del 2017 habla que hay más de 160 mil niñas y niños adolescentes entre cinco y 17 años que trabajan. De ellos, el 70 % se dedica a la agricultura, el 20 % al comercio y servicios y el 10 % restante a la industria de la construcción”, explicó.

La representante agregó que entre los retos en los términos que violentan los derechos los niños está la pobreza infantil, luego de que ocho de cada diez niños en el estado viven en condiciones de pobreza.

El estado también tiene la tercera tasa más alta en el país en embarazo en niñas adolescentes de diez a catorce años, mientras que cuatro de diez adolescentes no tienen la educación secundaria terminada.

Se informó que en las ciudades de México como San Cristóbal de las Casas, Tuxtla Gutiérrez, Tapachula y Palenque destacan en sus calles niños y adolescentes, quienes se autoemplean en la venta de golosinas, frutas, artesanías, entre otras ocupaciones.