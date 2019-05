Facebook se blinda

Y es que esta plataforma de perfiles y comunicación, que se ha visto afectada por la filtración de información de usuarios, ha señalado por medio de su vocero principal que experimentará una nueva era de cambios, con la finalidad de salvaguardar los datos privados de sus usuarios a nivel mundial.

Todo con el objetivo de que los hackers no sigan perjudicando su reputación.

Anuncio. Ayer, Mark Zuckerberg, presidente ejecutivo de Facebook, anunció varios cambios en la red social enfocados en mejorar la privacidad.

En un discurso dirigido a desarrolladores en la conferencia anual de la empresa F8 en San José, California (EE.UU.), Zuckerberg describió el nuevo enfoque de la firma en torno a la privacidad como “un cambio mayor”.

“Sé que [los usuarios] se lo toman en serio y sé que no tenemos la mejor reputación, pero me comprometo a empezar una nueva etapa. No va a ser de un día para otro, pero creo que hemos mostrado que tenemos lo que hace falta para hacer productos que quiere la gente”, remarcó, sin pedir perdón por los continuos problemas de privacidad y divulgación de contenidos falsos de Facebook.

En lo que trabajan. Según dijo, en semanas próximas, el único que podrá saber lo que se escribe en los mensajes de la red social será el propio dueño de la cuenta o perfil.

“Los mensajes enviados a través del Messenger de la red estarán cifrados de manera predeterminada, lo que significa que el propio Facebook no verá el contenido y la plataforma se integrará completamente con WhatsApp”, señaló Zuckerberg, un hecho que ha levantado comentarios en diversas redes como Twitter, y que goza de la aceptación plena de internautas.

También habrá más formas “efímeras” de compartir contenido en los mensajes, lo que significa que no habrá un registro permanente de ellos. “El primer superpoder que internet nos dio fue la capacidad de conectar con cualquier persona que quisiésemos. Pero el futuro es privado. Una plataforma social privada será en el futuro incluso más importante en nuestras vidas que una plaza del pueblo digital”, dijo.

Por otro lado, se informó que la aplicación de Facebook se está rediseñando para hacer que los grupos de la comunidad sean centrales en el suministro de noticias.

Además, su color azul distintivo desaparecerá por completo.

El rediseño se mostrará primero en EE.UU. y luego en el resto del mundo.

Pero lo cierto es que Facebook necesita demostrar que esto es más que un simple trabajo de carpintería para librarse de sus críticas actuales.