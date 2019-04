Tres hermanos son detenidos por presunto robo de vehículos

Según el informe de los agentes, el miércoles después de conocer que en un domicilio que se ubica en la calle Jesús Huertas, en la parroquia 4 de Diciembre, guardaban un carro reportado como robado, iniciaron un operativo.

Los uniformados detallaron que con el permiso entregado por la Fiscalía procedieron a allanar la vivienda y “les echaron el guante” a dos adultos identificados como Jhonatan C. E., de 22 años; Kenny C. E., de 19; y un menor de 15 años de iniciales A.D.C.E., los tres son hermanos y no registran antecedentes.

Como evidencias se encontró un carro Trooper, de color blanco, una motocicleta, el motor de un vehículo y un chasís.

Además se hallaron cuatro llantas de carro, cuatro partes también de carros, y celulares.

Los detenidos fueron puestos a órdenes de las autoridades judiciales para que se les realizara la audiencia y se determinara su situación legal.

Las evidencias fueron trasladadas a las bodegas de la Policía Judicial con cadena de custodia, se informó.

En menos de dos semanas la Policía en el cantón El Carmen ha detenido a doce personas involucradas en el robo de carros y extorsión.