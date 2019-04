El fujimorismo crítica orden de prisión preventiva dictada contra Kuczynski

En declaraciones publicadas por medios locales, el portavoz de Fuerza Popular, Carlos Tubino, se mostró "sorprendido e indignado" con la medida dictada contra Kuczynski, en una investigación por presunto lavado de activos vinculado con el caso Odebrecht.

Similar posición expresó la congresista fujimorista Rosa Bartra, quien presidió una comisión investigadora que concluyó que existían evidencias de vínculos de Kuczynski con el caso Odebrecht, pero ahora consideró que no se justifica la prisión preventiva.

Kuczynski renunció a la Presidencia de Perú en marzo del año pasado para evitar que el fujimorismo lo destituyera en el Congreso por sus vínculos con Odebrecht, mientras que esa agrupación también fue una de las principales impulsoras de una investigación en su contra por presunta corrupción.

Esta semana, durante la vista de un recurso de apelación presentado contra una orden de arresto preliminar dictada en su contra, el exgobernante aseguró que la Fiscalía había copiado el informe de la comisión Lava Jato, que presidió Bartra, para "destruir" su reputación.

"Y he llegado a esto por la Comisión Lava Jato cuyo texto está copiado en los papeles de la fiscalía. Da vergüenza realmente. Me da vergüenza que yo he sido presidente de un país donde llegamos a estos niveles", sostuvo.

Sin embargo, ahora Bartra opinó que no existe peligro procesal que justifique la prisión preventiva de Kuczynski y manifestó su preocupación por esta medida.

"Me preocupa, ¿ahora realmente existe los elementos de peligro procesal u obstrucción a la justicia que determinan una prisión preventiva? Yo creo que no", sostuvo.

La comisión que investigó el caso Lava Jato en Perú, determinó responsabilidad en los expresidentes Kuczynski, Alejandro Toledo y Ollanta Humala, pero excluyó a Alan García y a la líder de su partido, Keiko Fujimori, quien cumple 36 meses de prisión preventiva mientras es investigada por presunto lavado de activos.

Bartra dijo que "es necesario repensar qué es lo que está pasando con la prisión preventiva y detención preliminar" en su país y consideró que debe haber un sanción para los que resulten culpables por el caso Odebrecht, pero en "un debido proceso".

"El respeto a la presunción de inocencia que solamente se pueda vincular con la comisión del delito, con los elementos de convicción suficientes", concluyó.

Tubino sostuvo, por su parte, que "realmente es un exceso lo que viene sucediendo en el Perú con las prisiones preventivas, las detenciones preliminares" y sostuvo que una decisión de este tipo "llevó al suicidio a Alan García", el expresidente que murió este miércoles tras dispararse un tiro en la cabeza cuando iba a ser detenido por orden judicial.

"La Fiscalía está llevándonos a la criminalización de la política", acotó antes de agregar que "la justicia no es justicia en el Perú" y que la Corte Suprema debe poner "orden en el aparato de justicia" de su país. EFE