Gobierno colombiano e indígenas se ponen de acuerdo tras 27 días de protestas

El levantamiento del bloqueo de 27 días se logró después de más de dos semanas de negociaciones entre el Gobierno y la "minga" liderada por el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), que pedía el cumplimiento de unos 1.300 acuerdos que alcanzaron las comunidades con Ejecutivos anteriores.

"Este acuerdo tiene como objetivo fundamental solucionar los problemas que históricamente se han quedado sin resolver, por exceder la capacidad de cumplimiento del Estado y porque los compromisos adquiridos en el pasado sobrepasaban la realidad fiscal colombiana", señaló el Gobierno en un comunicado.

Duque, quien asumió el cargo el pasado 7 de agosto, había afrontado hasta el momento protestas de estudiantes y maestros, pero ninguna fue tan compleja como esta de los indígenas del Cauca, que dejó un saldo de un policía y un indígena muerto, y varias personas más heridas, así como vehículos dañados en ataques.

El bloqueo en diferentes puntos de la Vía Panamericana, que conecta al suroeste de Colombia con Ecuador, comenzó el pasado 11 de marzo y afectó a los departamentos de Cauca, Nariño, Valle del Cauca y Huila, principalmente los dos primeros donde la población sintió el desabastecimiento de víveres y combustible.

Al presidir uno de sus Talleres Construyendo País en Aracataca, cuna del nobel de Literatura Gabriel García Márquez, Duque subrayó este sábado que lo pactado con los indígenas tiene carácter realista y "materializable" y además encaja con su programa del Plan Nacional de Desarrollo (PND).

"No más acuerdos impagables, no más acuerdos de ilusiones y no más venta de soluciones imposibles cuando se trata del diálogo social", afirmó.

Sobre las pérdidas económicas causadas por la protesta, el presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), Jorge Enrique Bedoya, afirmó que ésta tuvo un "impacto terrible" y afectó las exportaciones hacia Ecuador, por lo que pidió a la Fiscalía y al Gobierno judicializar a los responsables.

Bedoya detalló que el sector agropecuario dejó de recibir más de 80.000 millones de pesos (unos 25,6 millones de dólares), el de construcción más de 30.000 millones de pesos (unos 9,6 millones de dólares) y el de transporte más de 5.200 millones de pesos (unos 1,7 millones de dólares).

Al respecto, Duque afirmó este sábado que está dispuesto al diálogo con los movimientos sociales siempre y cuando sea sin presiones de sectores que actúan por cuenta propia y sin tener en cuenta el daño que sus acciones causan a los demás.

"Soy una persona abierta a dialogar con los ciudadanos, pero en el marco de la legalidad, de la Constitución, que es lo que nos debe unir a todos los colombianos", afirmó.

El mandatario, que en las últimas semanas condicionó una visita al Cauca para reunirse con los manifestantes al levantamiento de los bloqueos, no reveló si viajará en los próximos días a esa región del país.

La delegación del Gobierno, encabezada por la ministra de Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, y el alto comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, llegó en la madrugada de este sábado con los indígenas del Cauca al acuerdo que contempla inversiones por 800.000 millones de pesos (unos 256 millones de dólares).

Ese dinero será destinado a mejorar las necesidades en vivienda, salud, proyectos productivos, infraestructura rural, carreteras, unidad de protección y economía naranja, esta última uno de los pilares del Gobierno Duque.

El consejero mayor del CRIC, Neis Lame, afirmó a periodistas tras finalizar la negociación que se llegó a un acuerdo que creen es "realizable, que es medible" y dijo esperar la visita del jefe de Estado colombiano a la región.

"Vamos a trabajar todo lo que tiene que ver con el territorio, la agresión territorial; vamos a mirar los modelos económicos, vamos a trabajar todo lo que tiene que ver con los derechos en materia humanitaria porque nos están asesinando", acotó Lame.

La Oficina en Colombia de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, que abogó el jueves pasado por que se mantuvieran los diálogos, aplaudió el arreglo y dijo que acompañaron el desbloqueo de la Vía Panamericana.

"Aplaudimos acuerdo en Cauca. Valoramos que se logró llegar a acuerdo entre el Gobierno y la 'minga' superando tensiones y dificultades", afirmó el organismo.

Para la retirada de piedras, árboles y escombros con los que los indígenas bloquearon la Panamericana, el Ministerio de Defensa movilizó hoy a miembros del Ejército y la Policía, que con maquinaria pesada removieron los obstáculos. EFE