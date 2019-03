En Portoviejo hombre por subirse a un caballo se dañó el brazo izquierdo

Esta historia se remonta al año 1995, cuando junto a su madre y hermanos viajaron al campo, en la parroquia San Plácido de Portoviejo, para disfrutar de las vacaciones que Raúl tenía en su escuela.

Según la historia de sus familiares, él y sus primos decidieron montar a caballo y recorrer la hacienda que tenían.

“Mi mami dice que yo tenía 3 años y me había subido al caballo con uno de mis primos, pero al parecer el animal estaba arisco y en un movimiento brusco nos hizo caer”, señala Raúl.

Dice que su primo cayó en una cerca de alambre, resultando con rasguños en sus piernas y espalda.

Pero la peor parte de esta tragedia la llevó Raúl, quien al caer del caballo se dañó el brazo izquierdo.

“De lo que sí me acuerdo es que el brazo me dolía, en ese momento mi mami salió corriendo a verme y se dio cuenta que mi brazo estaba virado”, relata el hombre, quien agrega que su extremidad fue tratada en su momento por los populares sobadores.

No tuvo solución. Pese a las intensas terapias a las que fue sometido, nunca vio resultados y es así como actualmente pasea por las calles de Portoviejo con su brazo “deforme”.

Quienes lo conocen le han recomendado acudir a los médicos para ver si hay posibilidades de dejárselo como antes, pero Raúl se niega.

“Creo que no ha de tener solución. Yo no me complico, a pesar de que mi brazo está virado, tengo movimiento y puedo hacer cualquier cosa”, agrega.

Se burlaron. Raúl indica que luego de la caída lo más duro fue regresar a su escuela, ya que muchos compañeros se burlaban del brazo.

Recuerda que algunos lo tacharon como una “niña” porque no podía hacer fuerza ni subir a los juegos infantiles, menos jugar fútbol.

“En aquel entonces mi brazo me dolía y lo cargaba doblado”, dice el protagonista de esta historia.

Actualmente Raúl sigue visitando la hacienda de sus familiares, en la cual hay vivencias, anécdotas y sobre todo la secuela en el brazo de él.

Por lo general trata de usar camisas mangas largas y chompas para ir a eventos públicos, ya que le resulta incómodo que gente de otras ciudades lo vea con el brazo así.