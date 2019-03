New York Times afirma que Maduro usó alimentos y medicina para comprar votos

El diario The New York Times publicó hoy un artículo en el que acusa al Gobierno de Venezuela de utilizar alimentos y medicinas para presionar a los ciudadanos antes de las elecciones presidenciales de 2018, advirtiéndoles que dejarían de recibir subsidios y tratamientos si no votaban por Nicolás Maduro.