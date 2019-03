Las muertes que dejaron su huella

Su trabajo como capitán de la casaca roja de Rocafuerte lo ha marcado.

Cuenta que para trabajar como bombero hay que tener “pantalones”, pues no todos cuentan con esa valentía de ver muertos en condiciones poco frecuentes.

Luis narra que entre los cientos de casos que ha atendido, el que marcó su vida fue uno que sucedió hace ocho años.

Señala que todo ocurrió cuando dos turistas que viajaban en una moto, chocaron contra un furgón a la altura de la entrada de Las Jaguas, en Rocafuerte.

Los heridos quedaron atrapados, envueltos en las llamas que consumieron la moto y que de a poco arrancaron parte de su piel.

“Ellos se agarraban a nosotros y nos decían que no los dejaramos morir. Ver cómo la piel se les desprendía del cuerpo era impactante”, contó Luis.

Por lo poco que conoce, una de las víctimas murió tiempo después, ya que las heridas eran considerables y delicadas.

Del otro sujeto no conoce si se recuperó o no.



Más casos. Otro de los accidentes que Luis recuerda con horror, fue la muerte de una chica en un accidente.

La joven había caído a un abismo y no se sabía si estaba con vida o no.

Ante el deber de salvar vidas, Luis tomó una soga y descendió para rescatarla, sin embargo el desenlace fue aterrador: ella había muerto de manera inmediata.

Señaló que este tipo de desenlaces es triste, pues como rescatista su mentalidad siempre está puesta en el positivismo y en que las víctimas, sin importar el tipo de accidente, estén vivas.

Su vida. El capitán del Cuerpo de Bomberos agrega que en esta profesión no hay horario de trabajo, pues las emergencias no esperan y ocurren en el momento menos esperado.

Incluso, agregó que en feriados como Carnaval ellos no descansan, pues son días en los que más sucesos se registran. “Muchas veces la gente cree que no hacemos nada, pero no es así”, dijo el hombre.

Mencionó que ellos dejan a sus familias por cumplir con un deber que los apasiona.

Actualmente la institución bomberil de Rocafuerte tiene 25 bomberos, entre operativos y voluntarios.

De esta forma es como muchas personas conocen a Luis por ser un “héroe” sin capa.

Concluyó diciendo que se siente orgulloso de servir a los demás a través de su labor bomberil.