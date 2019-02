En Argentina protestan para pedir que se realice aborto a una niña violada

"El motivo de la reunión de hoy es exigir a la provincia de Tucumán que aplique el protocolo de interrupción legal del embarazo en el caso de una niña de 11 años que lo ha solicitado explícitamente (...) porque ella ha sido violada por la pareja de su abuela", aseguró a Efe María Alicia Gutiérrez, integrante de la Campaña Nacional por el Derecho del Aborto Legal Seguro y Gratuito.

La niña atraviesa el quinto mes de embarazo y se encuentra internada en un hospital de Tucumán, a dónde acudió para solicitar que se el aplicara el ILE.

"Esta niña que acudió al sistema público de salud con su madre para solicitar el aborto y lo dijo explícitamente que era su deseo y su interés y está internada en el hospital de Tucumán en lo que nosotros decimos que de alguna manera está secuestrada por el sistema de salud", subrayó.

Según informó a Efe la portavoz de la plataforma Juntas a la Izquierda, Cele Fierro, la solicitud de ILE por parte de la menor se produjo hace más de dos semanas.

"A pesar que han pedido la interrupción siguen dilatando los tiempos, hace 15 días que se ha pedido este procedimiento (...) Cualquier tipo de dilación es una tortura para esta niña", declaró Fierro.

La concentración convocada por varias organizaciones sociales tuvo lugar en la Casa de Tucumán en Buenos Aires, y en ella se pidió que se aplique un protocolo que la ley ampara desde 1921.

"Es responsabilidad del Estado que se cumpla, porque la ILE es ley desde 1921, para los casos de violaciones está permitido legalmente la interrupción y desde 2012 se ha hecho el protocolo para poder hacer estas interrupciones", destacó.

Además, reivindicaron la legalización del "aborto seguro, legal y gratuito para no morir".

"Es necesario movilizarnos en estos casos en el marco de toda la pelea que estamos dando por nuestros derechos, por la educación sexual integral para decidir, por los anticonceptivos para no abortar y por el aborto legal, seguro y gratuito para no morir", concluyó Fierro. EFE