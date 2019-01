18 “terapias” quemados dentro de una clínica

Se trataba de un motín de personas con problemas de adicción que terminó en desgracia. 18 de los internos de una supuesta clínica de rehabilitación murieron, según confirmaron las autoridades.

El ECU-911, informó que a las 15h24 de ayer recibieron una llamada en la que se los alertaba sobre un incendio en una vivienda ubicada en las calles 26 y La I, en el suburbio de Guayaquil.

De inmediato al lugar se desplegaron miembros de los Cuerpos de Bomberos, Policía, Ministerio de Salud y Tránsito quienes confirmaron la tragedia y enseguida empezaron la labor de rescate de las víctimas y sofocación de las llamas.

Mientras tanto en la parte de afuera de la vivienda incendiada se vivían momentos de desesperación por parte de familiares de las personas que se encontraban internadas en dicha clínica.

Por los techos, puertas e incluso rompiendo una pared varios de los internos lograron escapar del humo y el fuego, dijeron los moradores.

“Muchos se reunieron con sus familiares que estaban llorando desesperados afuera, otros salieron corriendo y se perdieron entre la multitud”, dijeron los moradores del suburbio.

Encerrados. Según dijeron los vecinos a los medios de comunicación el incendio habría luego de que varios internos se amotinaran y quemaran colchones y sabanas en reclamo porque no los dejaban salir.

Los vecinos dijeron a la Policía que tan solo en una sala tenían a aproximadamente a 30 personas encerradas.

El ECU-911, detalló que hasta las 16h45 de ayer los bomberos estuvieron controlando el incendio y hasta ese momento se contabilizaban 16 muertos.

Horas después los bomberos emitieron un comunicado de prensa a través de sus redes sociales en donde confirmaban que subía a 17 el número de personas fallecidas en el lugar de los hechos y otra murió en una casa de salud.

También se dijo que once personas resultaron con quemaduras y fueron derivadas a varios hospitales.

Al lugar llegó también el nuevo gobernador de Guayas, Raúl Ledesma y la general Tanya Varela, comandante de la Zona 8 de la Policía.

Varela detalló a los medios de comunicación que entre los heridos, se encontraban dos en estado de gravedad, además que se había iniciado un operativo para dar con el paradero del propietario de la clínica.

Anoche la Policía confirmó la captura del representante de la clínica donde se suscitó el incendio.

El gobernador Ledesma, manifestó que el tema de fondo es que no puede ser que existan clínicas clandestinas o no, formales o informales, que no tengan verificado por parte de las autoridades competentes rutas de evacuación y utilización de los extintores, además que se deje encerrado a los internos.

Ledesma dijo además que la clínica incendiada no contaba desde hace un año con los permisos de funcionamiento.

También se halló otra clínica de un familiar del dueño del centro de rehabilitación incendiada y se revisara si tiene permisos en regla.

Entre los fallecidos se encontraban varios menores que estaban haciendo la “terapia”.

Los cadáveres fueron llevados a la morgue para que sean reconocidos por sus familiares.

El vicepresidente Otto Sonnenholzner dio su pésame en redes sociales para las familias de 18 fallecidos.