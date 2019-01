El día que Jaime se cayó al mar

No es fácil. La herida sigue abierta y no ha cicatrizado porque el cuerpo nunca fue hallado y José no tiene un lugar físico a donde llegar y ponerle una vela, dice.

Su hijo solo está en sus recuerdos y en unas cuantas fotos que guardan en la casa y que velan cada 27 de julio, fecha de su desaparición.

Chávez indicó que antes de irse a faena de pesca, su hijo se comió unas langostas y se intoxicó. Su madre creyó que eso era un anuncio para que postergara el viaje y se lo hizo saber.

Le dijo: “Hijo, esta enfermedad es una señal para que no vayas al mar algo malo te puede pasar”. Sin embargo, Julio quería ayudar en los gastos de su casa y se marchó.

Salió a pescar en el barco camaronero “Eyu Maru”.

Cuando la desgracia los tocó la embarcación navegaba frente a las costas de San Vicente, a la altura de Cabo Pasado, y era el 27 de julio de 1984, recuerda José.

El ejercicio de recordar le agua los ojos, le cambia la voz y pide ayuda para completar la historia a José Alcívar, un amigo de su hijo, mientras se seca las lágrimas.

Les dijeron que se cayó al mar cuando lanzaba las canastas para pescar. Jaime estaba junto a la red ayudando a tirarlas, pero al parecer una de estas lo golpeó y lo lanzó al mar. Cuando se dieron cuenta, el barco dio la vuelta para buscarlo, pero no lo encontraron.

Estaba anocheciendo. Siguieron buscándolo, pero el mar se lo había llevado. Una semana después llegaron a avisarle de la tragedia a José Chávez y hasta estos días tiene la percepción de que su hijo llega a casa a decirles que no estaba muerto, que pudo sobrevivir. Pero aquello no ha pasado.

Sus huellas. Néfer Chávez, hermana de Jaime, cuenta que además de las fotos durante años conservaron las huellas de sus manos en la entrada de la puerta de la casa. Antes de irse las dejó marcadas allí. Pero la vida sigue, dice. Y un día cuando pintaron la casa también cubrieron estas marcas. Ella, por ejemplo, a veces suele pararse frente al mar y trata de entender en qué lugar de aquella inmensidad está su hermano.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) en un estudio realizado hasta el 13 de diciembre del 2017 registraba 4.402 denuncias de personas desaparecidas. El documento no hace referencia si también se incluyen las denuncias de desaparecidos en el mar.