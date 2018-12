Ninguno de los tres se salvó

Cuando Carlos Loor se enteró de que el niño había muerto, prendió tres velas en honor a sus vecinos y las ubicó en el portal de la casa donde ocurrió la tragedia.

Desde allí se observaba un montículo de escombros rodeado por una cinta que dice “peligro”.

Había paredes cuarteadas, puertas destruidas y ventanas dañadas. La casa quedó destruida en un 70 por ciento por una fuga de gas que originó un incendio y luego una explosión.

Este hecho se registró el sábado 15 de diciembre en el barrio 4 de Noviembre, cuando la familia descansaba dentro de la vivienda, alrededor de las 08h00.

Karol Velesaca (24) murió diez días después de la tragedia, mientras que Erick Quito (22) falleció ayer a las 04h00, cuando permanecía en el hospital Luis Vernaza, de Guayaquil.

Cinco horas después falleció su hijo Emiliano, quien estaba internado en el hospital del Niño de Guayaquil. Los cuerpos fueron llevados anoche a Manta.

Reacciones. Carlos Loor lloró cuando se enteró de la muerte del niño.

“Me siento culpable, porque el día de la tragedia yo salí a trabajar a las cinco de la mañana y sentí el olor de gas. Entré a mi casa y como no había ninguna fuga, me marché a trabajar. Siento culpa porque pude evitar la tragedia informando sobre el olor a gas, pero no lo hice porque creí que el olor provenía de uno de los carros”, expresó. Su casa también resultó afectada por la explosión.

Genny Mendoza conoció a Erick desde que era un niño. Recuerda que le gustaba el fútbol y estudiaba Biología Pesquera.

“Todos los vecinos estamos consternados. Vi crecer a Erick, y no es justo que se haya muerto junto a su familia. Él trabajaba en un carro que le había regalado su padre y hacía recorridos escolares. En febrero pretendía graduarse en la universidad”, expresó.

Esta tragedia ocurrió en la casa de Óscar Quito, padre de Erick. Justo al frente de su hogar se concentraban a jugar al quemado cuando él era niño.

“Nosotros corríamos por toda la calle para no ser tocados por la pelota. Es el mejor recuerdo que tengo de él”, dijo su vecina Kimberly Bailón.

Fernando Aguirre manifestó que Erick era un hombre tranquilo y siempre aconsejaba a los jóvenes que practicaran deportes.

“Era muy alegre y atento. Su sueño era ser profesional”, recordó William Figueroa, otro vecino.

Erick era miembro del Centro Internacional de Teoterapia Integral (Centi) y se conoció con Karol en una reunión donde los familiares de ambos coincidieron. Ella se iba a graduar como cosmetóloga. Su sueño era tener un centro de belleza.

El 29 de marzo ambos se hicieron una sesión de fotos frente al mar con Emiliano.

Los tres vestían camiseta floreada. Luego colgaron las fotos en sus cuentas de redes sociales con la imagen de un corazón. Eran felices entonces.