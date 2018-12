No superan la muerte de sus hijos

Muchas indican que alivian el dolor acercándose a Dios y asistiendo a reuniones religiosas.

Rossana Orellana Ortega tiene 55 años y hace más de 7 su hijo mayor, Juan Carlos Orellana, fue asesinado en el cantón El Carmen, suceso del cual evita hablar porque la llena de un dolor que le carcome el corazón, explica.

Ella comenta que no se ha recuperado bien de lo ocurrido con su hijo, quien tenía 23 años cuando fue asesinado, y a pesar de haberse acercado a Dios ese dolor que aún siente es grande, porque un hijo es lo más maravilloso que un ser humano puede tener.

Pide diariamente a Dios fuerzas para poder salir adelante, sobre todo por sus dos hijos que le quedan y por un nieto que le dejó su hijo mayor. Su madre también la acompaña y le da valor, dice Rossana.

“A cada momento, tanto de noche como de día, yo lloraba, no comía porque vivía con mi hijo, y a pesar que mis amistades y vecinas me decían que saliera adelante y que tuviera fuerzas, a veces sentía que no podía. No me he sobrepuesto aún de ese dolor y creo que no podré hacerlo”, expresa.

Indica que a raíz de la pérdida de Juan Carlos se ha vuelto más protectora con sus otros hijos, y aunque ellos se molesten les pregunta siempre a dónde van, qué van a hacer, a qué hora van a llegar, porque no soportaría perder a otro de sus pequeños, por eso está atenta y no duerme hasta que lleguen.

En su sala están dos fotografías de su hijo, una solo y en la otra con Jairo Proaño, amigo con el cual murió asesinado luego de un enfrentamiento con la Policía en el 2011, y cada vez y cuando asiste al cementerio a orar por él, y pide al Creador que lo tenga en su reino y que a ella le siga dando fuerzas para continuar adelante.

“El dolor que uno siente como madre es indescriptible. Se espera que ellos la sepulten a uno, no uno enterrarlos a ellos”, expresó.

>LE MATARON A SU HIJO. A pesar de haber transcurrido 26 años del asesinato de su hijo, Evelina Álvarez Cedeño (63) no puede evitar llorar cuando recuerda el día en que ocurrió ese lamentable hecho, el cual marcó su vida y la hizo acercarse a Dios hasta lograr perdonar a quienes le arrebataron la vida a su hijo.

Sostiene que a sus 36 años ella hacía de padre y madre para sus hijos, y eso la hizo estar siempre presente en cada momento, incluso cuando uno de ellos se caía corría a levantarlo, es así que nunca imaginó que tendría que enterrar a su hijo mayor.

“Mi vida cambió porque sentí que me arrancaron parte de mi corazón, mi hijo se llamaba César Nicolás Cisnero Álvarez y estudiaba en quinto curso del colegio nacional Amazonas de ese entonces”, dice.

Recuerda que una mañana despidió a su hijo con un beso y la bendición, ya que él se dirigía hasta el colegio como de costumbre, cuando a los pocos minutos un vecino llegó para decirle que le habían disparado a Nicolás.

En ese momento su reacción era de incredulidad, debido a que recién había visto a su hijo.

Evelina explica que a pesar de que el hecho se dio a una cuadra de su casa, el trayecto se le hizo demasiado largo.

Cuando llegó vio a su hijo tendido en la tierra, con una mochila al hombro, y su uniforme.

“Clamaba a todo el mundo, pedía a Dios que llamaran a algún médico, pero la Policía no me dejaba tocarlo, había perdido a mis padres, pero perder un hijo fue peor. Me preguntaba cómo iba a superar todo”, precisa.

Indica que quería enloquecer, sentía que nadie la quería, deseaba irse lejos, sobre todo al saber que un mismo familiar de ella le había quitado la vida a su hijo, incluso llegó a escribir cartas porque quería marcharse donde nadie la viera, porque anhelaba estar sola, hasta que unos testigos de Jehová llegaron a su vida y vio “que los muertos ya están muertos”, y no había que rezarles a ellos sino a Dios por medio de sus hijos.

Afirma que los testigos de Jehová le dijeron que para superar todo tenía que aprender a perdonar, porque su hijo estaba en un mejor lugar, y debía pedir por las almas que le habían hecho ese daño, es así que de a poco sacó ese dolor.

“No podía ni masticar la comida y me la tomaba licuada, me preguntaba qué me pasaba, porque me estaba muriendo por uno de mis hijos teniendo tres más, y me propuse ser fuerte y salir adelante por mis otros pequeños, tanto así que aprendí a perdonar, pero para ello tuve que acercarme más a Dios, porque el odio no deja vivir ni estar tranquilo”, indica.

Ahora Evelina pertenece a la iglesia evangélica Vida Nueva y asegura que su corazón está sano, aunque cuando recuerda lo sucedido las lágrimas afloran, pero los recuerdos son sin odio y todo le ha dejado a Dios, y en su cuarto un cuadro de su hijo adorna sus oraciones en toda hora.