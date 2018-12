No hay alegría en la navidad para leticia

Eso comenta Leticia, quien lleva 20 años soportando más que los "dolores de cabeza" que le da su hijo, los "dolores que tiene en su corazón" por cada "maldad" que hace su vástago, pues ya desde que estaba en la barriga, señala que era muy "arrebatado".

Una pequeña reunión navideña que se realizó antes del 25 de diciembre en una cárcel manabita en la que está recluido su hijo "Papo" trajo un poco de alegría a su corazón, indica Leticia; sin embargo, sabe que esta no será la primera ocasión en que tenga que visitarlo tras las rejas.

"Papo" está recluido por robo, es la tercera vez que cae preso.

>ADICCIÓN. La madre explica que antes de que lo capturaran, hace un año, su hijo tuvo algunos meses en los que anduvo "derechito", sin cometer ningún delito, pero luego volvió a buscar lo que siempre lo ha hecho recaer, la droga.

"Papo" fumó marihuana, cocaína y también se metió "H" (Heroína) por varios días, y cuando necesitó más dinero salió a realizar el único oficio que conoce, robar.

Así fue como la Policía lo volvió a atrapar en sus fechorías y dejó otra vez a su madre devastada.

"En la cárcel pasa hambre, frío y a veces se gana su golpiza por su vicio, allá lo pasa muy mal, pero fuera de la cárcel robaba, consumía droga y a veces llegaba ensangrentado a la casa, aunque la sangre no era de él; siempre decía que había tenido "un pito" (problema) y le tocó defenderse", comenta la madre de "Papo".

Esta Navidad ella tiene sentimientos encontrados, tener a su hijo en prisión no sabe si es bueno o malo, sólo sabe que no lo podrá abrazar en Nochebuena.

"Me siento mal de ver que no está conmigo. Él es mi único hijo varón", expresa Leticia.

La mujer comenta que el tiempo que su hijo pasaba en las calles era de terror para ella, pues la desesperación no la dejaba dormir.

"Yo vivía desesperada. Cada ambulancia, cada patrullero que pasaba por la calle me salía a ver si no lo llevaban detenido o esperaba una llamada que me dijera que estaba herido en el hospital. Esa incertidumbre no se la deseo a ninguna madre, pero somos muchas las que vivimos está situación", relata Leticia.

La madre comenta que más que las drogas, hay algo en la cabeza de su hijo que lo lleva a actuar sin medir las consecuencias, ella espera que él cuando salga se someta a tratamiento psiquiátrico.

"También hemos intentado que ingrese a clínicas de rehabilitación, incluso estuve visitando a una psicóloga del Ministerio de Salud que se ofreció a ayudar con su tratamiento, pero él siempre hace lo mismo, al principio dice que sí quiere cambiar, que lo va a hacer por mí, para que ya no sufra, pero llegado el día se desaparece y se va a consumir droga", explica con llanto la madre.

Ella indica que antes de que su hijo fuera detenido tenía que ir a buscarlo a los montes, donde se quedaba dormido luego de consumir droga con otras personas.

Era una situación muy dolorosa para toda la familia, explica Leticia.