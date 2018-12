Investigan la muerte de unos 80 lobos marinos en una playa de Uruguay

La Dirección Nacional de Medio Ambiente de Uruguay (Dinama) informó hoy que se encuentra en los trabajos de investigación por la muerte de unos 80 lobos marinos que aparecieron en las costas del departamento de Maldonado.

El director de este organismo, Alejandro Nario, dijo a la prensa que luego de las denuncias recibidas por la aparición de los animales en las costas se puso en marcha un operativo para determinar las causas de los fallecimientos por parte de los especialistas.

"En principio lo que nos dicen es que en esta parte del año y además, por el tipo de lobos que se encontró, que eran pequeños y que estaban en su fase inicial, es que a veces cuando hay tormentas importantes termina en una mortandad de este tipo", explicó.

El pasado 7 de diciembre se registró un derrame de petróleo en las costas de Maldonado por la ruptura de una manguera, que según las autoridades, se encuentra controlado.

En ese sentido, Nario indicó que los técnicos de la Dinama que estuvieron presentes en el lugar informaron que los animales no presentaban problemas por hidrocarburos.

"Los animales no presentaban problemas de hidrocarburos, no estaban ni manchados ni se encontraron restos de hidrocarburos. Estamos buscando más especímenes para realizar las necropsias y terminar de confirmar lo que todos nos indican de que se trataría de un evento no asociado a un problema con hidrocarburos", aseguró.

La Intendencia de Maldonado dijo a través de un comunicado que la muerte de lobos no guarda relación con los derrames.

La directora de Medio Ambiente, Bethy Molina, indicó que "es habitual" que aparezcan animales muertos luego de la "sudestada" (vientos fríos del sur). EFE