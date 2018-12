Habla de la ‘regla’ sin tabúes

Si bien esta es una fase natural en la vida de cada mujer, a decir de profesionales de la salud, la llegada de la también conocida ‘regla’ genera inseguridades.

Un caso. ‘Gelitza’ (nombre protegido) es una adolescente de 15 años a la que la menstruación le llegó cuando sólo tenía 9.

“Me sentí muy mal porque no sabía debido a qué me llegaba a mí tan temprano, si a mis primas les había llegado a los 13. Me daba ‘full vergüenza’, no quería ni ir a la escuela”, detalla.

Ante el caso, la ginecóloga María Lourdes Mina señala que se debe entender que la menstruación es una de las etapas más naturales de las mujeres, sin embargo, cuando la etapa llega a una edad temprana “se debe al desarrollo precoz de la niña, y es allí donde debe ser atendida por un ginecólogo”, defiende.

La profesional hace hincapié en que la madre es la más indicada en informar a su hija sobre la llegada de la menstruación.

“No es algo que debe pasar en el instante que llega, debe ser antes. Se trata de integrar la realidad que es el cuerpo de la mujer y las cosas que le suceden, como parte de su educación”, recomienda.

Además, explica que la comunicación ayudará a que la menor adquiera buenas prácticas higiénicas y evite posibles problemas en su salud íntima.