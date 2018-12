Morales dice que exgobernantes críticos de su reelección defienden al imperio

El presidente de Bolivia, Evo Morales, afirmó que los exgobernantes de la Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA) que criticaron su habilitación como candidato a los comicios de 2019 "defienden al imperio".

En un acto en la región amazónica de Pando, el mandatario boliviano replicó de esta forma a los veinte exmandatarios que el domingo instaron a los Gobiernos de los Estados miembros de la OEA y la Unión Europea a reaccionar a "la ruptura del orden constitucional y democrático ocurrido en Bolivia" bajo la presidencia de Morales.

El gobernante boliviano aseguró que no puede "entender que 20 expresidentes no estén de acuerdo con reducir la pobreza" y cuestionó que "rechacen una candidatura de obreros, campesinos, de la gente pobre en Bolivia".

"No sé si los 20 expresidentes tienen cierta consciencia social (...) Ellos representan al capitalismo y más defienden al capitalismo, al imperio que a los pueblos del mundo", sostuvo.

Morales agregó que "ellos no deciden" y que "aquí los bolivianos van a decidir quién es su presidente y no los 20 expresidentes", cuyas críticas pueden tener alguna repercusión mediática, "pero no tienen legalidad".

La declaración de IDEA responde a la reciente decisión del Tribunal Supremo Electoral de Bolivia de habilitar la candidatura de Morales y del vicepresidente del país, Álvaro García Linera, para las primarias previas a los comicios generales de octubre de 2017.

Partidos opositores y colectivos ciudadanos critican al tribunal por habilitar a Morales pese a que la Constitución que él mismo promulgó en 2009 permite sólo dos mandatos consecutivos y a que un referendo celebrado en 2016 rechazó una reforma para que pueda volver a postular en las próximas elecciones generales.

Los partidarios de Morales defienden que el órgano electoral actuó de forma correcta, pues enmarcó su decisión en un fallo del Tribunal Constitucional emitido a instancias del oficialismo en 2017 y que da luz verde a la reelección indefinida. EFE