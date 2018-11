Le rogó a un extraño que no lo matara para cuidar de sus hijos

Había crecido en un sector populoso de la ciudad donde era normal estar en la esquina, viendo y murmurando de lo acontecido en el sector. Los mayores, quienes en su mayoría pasaban a la intemperie, solían abordar uno que otro carro para robar a su conductor y tener así recursos para beber.

Por eso, aseguró, la tarea del robo la fue aprendiendo de vista y con el paso del tiempo la adoptó para hacerla su forma de vida. Ahora, con 48 años de edad y ya retirado del “bajo mundo”, Israel B. compartió su historia para evitar que otras personas repitan su mal accionar.

“En la calle no se aprende nada bueno”, expresó el exhampón, quien por su forma de ser llegó a ser el más consentido de su barriada. Al momento de repartir puñete, sostuvo, no había quien lo supere; pero con el paso del tiempo se dio cuenta que no era respetado, sino temido.

Mayor. Israel se crió en la parroquia urbana Andrés de Vera, de Portoviejo, y por mucho tiempo hizo de las calles su mejor escenario.

Pasaba poco tiempo en su casa, ya que sus padres por trabajo debían alejarse de sus cinco hijos.

Pero él como era el mayor, era quien quedaba a cargo de los demás.

Cuando los veía en la vía pública renegaba a más no poder y si era de tomar un objeto para golpearlo, pues lo hacía; tenía que contar con el respeto total de sus hermanos menores.

Inicios. Los primeros robos comenzaron a los 12 años, cuando pasaban por el sector los vendedores de frutas o legumbres.

La lista fue creciendo con todo aquel que pasara por sus calles, pero eso sí; cuando los pillos mayores daban un golpe, todos corrían y por las rendijas de sus casas de caña miraban que todo se tranquilizara.

Esperaban horas y a veces días para volver al punto de encuentro.

El pacto entre amigos era perjudicar a cualquiera, menos a los habitantes de su barrio.

Cuando el golpe era bueno y rentable había que compartir para que en robos futuros abrieran las puertas de su casa.

Israel fue siempre el más veloz a pie y luego en motocicleta se convirtió en “un rayo”.

Cuando menos lo pensó el joven controló los robos en la barriada.

Cierta ocasión, cuando huía con el botín, el chofer de un automóvil que se despojó de sus pertenencias esperó que los pillos le dieran la espalda. Entonces sacó un arma de fuego y la accionó.

Todos corrieron y dejaron al líder botado. Israel rogó por su vida al desconocido y prometió que jamás haría algo malo para no dar mal ejemplo a sus hijos.