Fue el ángel para varias víctimas

Si bien durante el tiempo de servicio no se vio involucrado en alguna tarea en la que puso en juego su vida, cree que Dios lo hizo parte de un entrenamiento arduo para un momento complicado.

El ex policía judicial, y quien disfrutaba de las investigaciones porque le permitían encontrar la verdad y aportar en la liberación de algún inocente o castigo de un irresponsable, tuvo en el terremoto del 16 de abril del 2016 su más dura prueba. Fue allí en que puso de manifiesto su capacidad mental contra lo difícil e imposible, así como la tensión de los instantes complicados.

El movimiento telúrico lo agarró en el local comercial de un amigo en pleno corazón de Portoviejo, a pocos metros del departamento que alquilaba (en la calle Morales, entre 9 de Octubre y Pedro Gual, junto al edificio del Magisterio Manabita).

Esa noche Marcelo Gustavo Martínez fue un héroe urbano. Esa noche se convirtió en un “topo” e hizo huecos; escarbó con sus manos y hasta escaló edificios para auxiliar a un joven que por la desesperación intentaba lanzarse al vacío para terminar con la tragedia y su vida.

Dos años después Martínez decidió compartir sus vivencias porque cree necesario que las personas emulen su accionar en un momento de emergencia extrema.

Encerrado. Ese 16 de abril no salió durante todo el día del lugar donde vivía y se quedó viendo películas.

Por algo que no logra entender, precisó, salió del departamento donde alquilaba y caminó por la calle 18 de Octubre, luego hasta la Pedro Gual, donde su amigo Carlos Sánchez, en un comercio de medicina natural.

Lo vio detrás de las vitrinas, así que lo saludó de lejos y esperó a que se desocupara para estrechar su mano, “pero no pasaron ni cinco minutos cuando el suelo y lo demás comenzaron a moverse. Era algo fuerte que tiraba todo al piso. La gente no sabía qué hacer, pero me quedé quieto hasta que el movimiento fuerte pasó”, dijo Martínez.

Su amigo cerró el local, así que todos salieron a la acera. Allí el panorama era aterrador con los vehículos chocando.

Espanto. Las personas en su desesperación maniobraban sus carros o motos de tal forma que no les importaba a quien maltratar. “Había gritos y desesperación por todas partes”, citó.

Pero el policía en servicio pasivo se mantenía en calma; y caminó sin problemas. En la calle 18 de Octubre y Pedro Gual divisó un terreno baldío protegido por un cerco de zinc, el que derribó a patadas.

El socorrista improvisado comenzó a halar a las personas, ya que era un área abierta y despejada, libre de cables y postes de alumbrado eléctrico. Aseguró que parecían zombies y en su rostro se reflejaba la desesperación, y tomados por la sorpresa no sabían para dónde tomar.

“En 15 minutos llevé entre 40 y 50 personas. El terremoto pasó, pero el suelo se seguía moviendo, entonces las personas aprovecharon para seguir su camino”, citó.

Frente al hotel El Gato (Pedro Gual) ayudó a rescatar los cuerpos de una madre y su hijo muertos dentro de un automóvil. En el mismo sector debió romper una pared de ladrillo para sacar a varias mujeres atrapadas en una farmacia.

En su caminata de ayuda, Marcelo Martínez llegó hasta el edificio Capitán Santana (Olmedo y Pedro Gual). Desde el balcón de un tercer piso había un joven gritando.

Como el suelo vibraba el hombre quería lanzarse, pero el ex policía le gritaba que esperara, ya que la ayuda estaba por llegar. Entonces cerca había telas, las cuales cortó e hizo una cuerda. La punta la amarró a una piedra y la lanzó lo más cercano al desconocido.

Sin embargo no quería bajar. Martínez entonces optó por subir hasta el tercer piso, el joven se abrazó a su espalda y lo bajó.

Complicado. En la avenida Manabí y calle Alajuela, el socorrista improvisado se encontró con el trabajo más complejo. Un señor se acercó para decirle que su esposa había muerto y se encontraba en los escombros del edificio donde funcionaba una farmacia. Martínez le recomendó que la llamara y le gritara; entonces fue a cumplir.

En el primer grito desde el montón de ladrillos destrozados respondió la señora y Marcelo Martínez comenzó una lucha por armar un túnel. Tras calmarla la sacó del lugar.