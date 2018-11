Tip navideño: el 10 % del décimo se ahorra

En caso de que no le alcance, dijo que utilizará la tarjeta de crédito, aunque intentará no hacerlo para no endeudarse más de la cuenta.

Y es que la “resaca” llega en enero, cuando las deudas navideñas deben pagarse y te recuerdan cuánto te has excedido.

Para no caer en ello, varios expertos dan útiles consejos.

Ahorro. Mónica Murillo, economista, indicó que la Navidad, además de ser una celebración de unión familiar, está llena de compromisos.

Por este motivo, aconsejó planificarse económicamente.

Por ejemplo, del décimo que se recibe, destinar el 10 % en ahorro y el resto destinarlo a gastos y deudas.

“Primero páguese a usted mismo con el ahorro”, manifestó.

Detalló que hay personas que gastan más de lo que ingresa e incluso quienes ya tienen gastado su décimo antes de recibirlo.

Explicó que al igual que el sueldo mensual, el décimo debe planificarse y así lograr que alcance y sobre.

Tarjetas. Lorena Covacango, economista, recomendó no dejarse llevar de las publicidades ni ofertas de las tarjetas y locales comerciales.

Dijo que eso de compre hoy y pague en tres meses es una manera de atraer clientes, sin embargo las deudas igual deben pagarse.

“Debemos frenarnos un poco. El décimo es un dinero extra que no debe gastarse de un solo. Puede dejarse una parte para el próximo año, en caso de emergencias”, comentó.

Detalló que en el país no existe cultura de ahorro.

“Los recursos que recibimos son limitados, para las necesidades y emergencias ilimitadas que existen”, mencionó.

Próximo año. Desde el inicio de año, el presidente Lenín Moreno habló de un plan de reestructuración de ministerios para enfrentar la crisis que se avecina.

El denominado programa económico de Estabilización Fiscal y Reactivación Productiva buscó reducir el déficit fiscal de 5,64 % previsto para 2018 a 2,47 % en 2021, se indicó.

Por este motivo, ambas economistas aconsejan no sobreendeudarse, pues no se sabe qué pasará en el nuevo año.

“Se habla de dificultades en el tema económico. Hay endeudamiento público, por ello se dice que no va a existir un año comercial bueno. Hay indicadores que deben estudiarse”, indicó Murillo.