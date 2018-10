El último desayuno junto a su hija

Probablemente era lo necesario para ella, pero dejó de serlo cuando decidió compartirlo con su hija, Indira Pincay, quien la visitó en el local esa mañana del 30 de mayo. Las mamás son así, dejan de comer por darles a los hijos.

Indira entró al negocio y se comió la mayor parte del desayuno, mientras Karla la contemplaba orgullosa por lo grande que estaba su hija, que el 25 de marzo había celebrado su cumpleaños número 22. Lo hizo con una torta. También se tomó fotos con la familia y amigos.

Luego colgó las fotografías en su perfil de Facebook con el siguiente mensaje: “Gracias a Dios por otro año más de vida y por darme a la mejor familia, a los mejores amigos”.

A los 22 años, Indira era la administradora principal de la ferretería.

Cuando ella no estaba para atender, lo hacía su madre o los dos hermanos menores. El negocio era parte de un sueño familiar que se cocinaba de a poco en la calle 120 y avenida 103 de la parroquia Los Esteros de Manta.

El local era alquilado. Allí tenían una hornilla eléctrica en la que preparaban alimentos para cualquiera de ellos. De esa manera evitaban cerrar el negocio por ir a comer cuando hacía hambre.

Ese 30 de mayo, Karla también preparó en la ferretería un chocolate caliente hecho con agua. A Indira no le gustó mucho y por eso prefirió solo comer los maduros con la tortilla de huevo. Minutos después, a eso de las 09h30, la joven universitaria, que recién había culminado el octavo semestre de la carrera Comercio Exterior, se despidió de su madre con un beso y diciéndole que la amaba.

Luego se subió a la camioneta doble cabina rumbo a Portoviejo, donde tenía previsto retirar un cheque producto de un trabajo hecho por su padre a una empresa privada.

Indira tenía licencia sportman y tres años conduciendo. Como experiencia en el volante, recorrió algunas ciudades de la Sierra.

Ella era la mayor de tres hermanos y la única mujer. Toda la familia es oriunda de Jipijapa, pero llegaron hace 15 años a vivir en Manta, cuando Indira tenía apenas siete años de edad. Habitan en la urbanización San José.

Esa mañana del 30 de mayo Indira tomó la vía Colisa-Montecristi para viajar a Portoviejo. Ese día le tocaba retirar un cheque antes del mediodía.

El viaje mortal. Karla seguía atendiendo la ferretería cuando su segundo hijo, Carlos, llegó llorando a buscarla.

Ella le pedía insistentemente que le dijera por qué lloraba, pero contar la realidad no era fácil para Carlos. Hasta que él agarró con fuerza a su madre y le contó que Indira estaba muerta por un accidente de tránsito.

A Karla se le vino el mundo abajo al escuchar la noticia. Sin embargo, se armó de valor y se dirigió en su carro hasta la vía Colisa-Montecristi, donde el cuerpo de Indira estaba entre la cabina y el capó de la camioneta que conducía. Producto del impacto con un camión, el cuerpo salió disparado y cruzó el parabrisas.

“No quería creerlo. Solo pensaba en que estaba herida y decía ‘Meche, aguanta; aguanta, mi amor, que ya voy’. Aún no llegaba al lugar cuando mi esposo me llamó para decirme que estaba muerta y yo me negaba a creer. Le dije que la llevara a una clínica o que le pidiera a un paramédico que la resucitara. Cuando llegué al lugar vi a mi hija destruida”, recuerda Karla.

El informe de la Oficina de Investigaciones de Accidentes de Tránsito (OIAT), de la Comisión de Tránsito del Ecuador, reveló que Indira circulaba por el carril derecho, hasta que perdió el control del volante cuando la camioneta cayó en un agujero que había en la vía. Esa caída habría provocado la explosión de una de las llantas. Entonces el vehículo se fue con dirección a los carriles contrarios, donde terminó impactado contra el camión, se explica en el peritaje.

La demanda. El agujero lo hizo la empresa pública Manabí Construye, con la intención de bachear ese y otros puntos.

La vía, de 9,15 kilómetros, tenía menos de 15 meses de inaugurada. Fue hecha por la misma empresa y costó 8 millones 924 mil dólares, según el sitio web del Gobierno Provincial de Manabí.

Walter Villao, vicepresidente de la Asociación de Ingenieros Civiles de Manta, explicó que el proceso de un bacheo consiste en retirar todo el asfalto deteriorado y un poco más del bueno. Esto hace que el hueco, que al principio parece pequeño, termine siendo un poco más grande. Esta técnica permite una mejor compactación del asfalto, agregó Villao. Pero, eso sí, dijo, todo este tipo de trabajos debe estar debidamente protegido con señales preventivas (cintas, conos, carteles, etc) para evitar accidentes.

En las primeras imágenes difundidas por los medios de comunicación se observó muy cerca del agujero dos tubos blancos pintados con franjas de tres colores: amarillo, azul y rojo. Para Karla, eso no era señal preventiva, y por tal razón hoy le sigue una demanda a Manabí Construye, entidad que es parte de la Prefectura de Manabí.

El abogado Héctor Vanegas, quien lleva la causa a favor de la familia de la víctima, acusó a Manabí Construye del delito de omisión por una mala práctica profesional, contemplada en el Código Orgánico Integral Penal (COIP) y sancionada con hasta tres años de cárcel.

Según Vanegas, la empresa pública no tomó las debidas precauciones al momento de intervenir la vía.

“El hueco no tenía señales preventivas y eso está demostrado con las primeras fotos que se difundieron por los medios. La falta de esas señalizaciones provoca que la víctima caiga a un hueco y se estrelle, porque el hueco estaba casi que en una loma donde no se veía con claridad. Si hubiera habido señales, no pasaba nada, por eso es que aquí la responsabilidad la tiene la empresa”, señaló Vanegas.

Se buscó una versión de Víctor Espinoza, gerente de Manabí Construye, pero en las dos ocasiones que este medio acudió a su oficina no se encontraba.

El proceso judicial está en indagación previa, es decir, en la etapa donde la Fiscalía de Montecristi investiga el caso y no puede revelar ningún detalle para no entorpecer los resultados.

Si el fiscal que lleva la causa, Anthony Padilla, encuentra pruebas de responsabilidad contra Manabí Construye, solicitará a un juez la instrucción fiscal para acusar a la empresa. De lo contrario, solicitará que se archive.