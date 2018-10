Mariana quiere que le devuelvan a su hijo

Yandri Arturo García Navia, de 39 años, lleva nueve días desaparecido.

Él habita en el sitio La Balsita, de la parroquia Riochico de Portoviejo.

El hombre es vendedor de electrodomésticos de la empresa Comandato y nadie lo ve desde el 4 de octubre.

Su mamá dice que ese día García andaba en una camioneta que le había prestado su padre.

La desesperada madre dice que lo han buscado “por cielo y tierra”.

Pero nadie sabe nada y no hay ninguna pista que ayude a saber el paradero de Yandri.

“Me han apoyado en la búsqueda, pero no hay rastro. Me dijeron que entre Manta y Jaramijó me lo habían despedazado y lo habían botado. Fuimos con familiares que usaron un ‘drone’ y no encontramos nada, a pesar que estuvimos en la montaña”, dice la madre llena de lágrimas.

No saber nada de Yandri se ha convertido en una pesadilla para ella y su familia.

“La esposa de él está enferma, no quiere ni comer. Sus hijos lloran por su ausencia y no desean estudiar. Yo pido que me devuelvan a mi hijo, que se queden con la camioneta, pero devuélvanme a mi hijo”, repite Mariana.

Sin piestas. Ella señala que pese a poner la denuncia en la Policía y Fiscalía, aún no han tenido respuesta sobre el paradero de su hijo.

“No nos dicen nada, lo único es que están investigando, pero estoy desesperada, así se pierda el carro, que se lo deje quien lo tiene, yo lo que quiero es tener a mi hijo vivo”, dijo Mariana ayer en una entrevista en El Diario.

La angustiada mujer señala que su hijo no tenía enemigos y era querido en el sector donde vivía.

“Él no se metía con nadie, era amiguero. Nosotros preguntamos y se dicen varios rumores, pero yo confío en Dios que me lo tenga bien”, dice la madre.

Mariana ha escuchado rumores de que su hijo podría estar en otro lugar.

Yandri García desapareció luego que entregó un electrodoméstico.

El encargo lo fue a dar en Riochico.