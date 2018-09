Venezuela, en la mira de seis países

Colombia, Argentina, Chile, Paraguay, Perú y Canadá son los países que hicieron el pedido para que se investigue los crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela desde el 12 de febrero del 2014.

La fiscal jefe de la CPI, Fatou Bensouda, recordó en un comunicado que la solicitud “no conduce automáticamente a la apertura de una investigación” y que su oficina ya abrió un examen preliminar sobre el país caribeño en febrero pasado.

En el documento enviado a La Haya se pide que se investiguen los supuestos crímenes “con vistas a determinar si una o más personas deberían ser acusadas”, apuntó Bensouda.

El examen preliminar abierto a Venezuela en febrero ponía el foco en supuestos crímenes cometidos “al menos desde abril del 2017”, en el contexto de las manifestaciones de la oposición cuando el Tribunal Supremo dejó sin competencias a la Asamblea Nacional, de mayoría opositora.

Dicho examen “continuará siguiendo su curso normal, guiado estrictamente por los requerimientos del Estatuto de Roma”, carta fundacional de la CPI.

Es decir, la Fiscalía aún debe determinar si se cumplen las condiciones suficientes para abrir una investigación plena, como la complementariedad del caso (comprobar si la justicia venezolana ha investigado de forma genuina los hechos denunciados), su gravedad o si los delitos entran dentro de su jurisdicción.

“Estos factores se aplican a todas las situaciones”, aclaró Bensouda, “independientemente de si el examen preliminar se inició sobre la base del artículo 15 del Estatuto (por iniciativa de la Fiscalía) o mediante una remisión de un Estado Parte o un grupo de Estados Parte”.

Desde el punto de vista judicial, lo único que cambia la denuncia de los seis países americanos es que, si la Fiscalía llegara a la conclusión de que se cumplen los requisitos, podría hacerlo sin pedirle autorización a los jueces de una Sala de Cuestiones Preliminares.

El examen preliminar no cuenta con plazos determinados, es decir, la Fiscalía no tiene la obligación de establecerse una fecha límite para decidir si comienza una investigación formal o si, por el contrario, la desecha porque no se cumplen los requisitos establecidos en el Estatuto de Roma.

Se trata de la primera vez en los 16 años de historia de la CPI que un grupo de Estados Parte remiten la situación de un tercer país a la Fiscalía.

pROblemas. Desde hace años, Venezuela viene padeciendo miles de problemas que han afectado la economía de sus ciudadanos. Esto ha originado un éxodo masivo de venezolanos hacia los países vecinos de Ecuador, Colombia y Perú en busca de una vida mejor.

Para quienes aún viven en Venezuela, la situación se torna más difícil, aunque la ayuda está empezando a llegar.

La oposición venezolana, que controla el Parlamento declarado en desacato, y líderes políticos celebraron esta semana la resolución del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en la que insta al Gobierno de Nicolás Maduro a aceptar ayuda humanitaria internacional para hacer frente a la escasez de alimentos y medicinas.

El diputado Luis Florido dijo en su cuenta de Twitter: “Resolución histórica en el Consejo de DDHH de la ONU, con 23 votos a favor se reconoce la grave emergencia humanitaria que vive el pueblo venezolano y el éxodo al que se ha visto obligado. Lo más importante es que reconocen ‘graves violaciones’ a los DDHH de Venezuela”.

Asimismo, la también diputada Adriana Pichardo comentó en la misma red social que con esta resolución “ya no queda cabida para las mentiras y la negación de la Crisis en Venezuela por parte del régimen, se abre paso a que se canalice la Ayuda Humanitaria a la brevedad posible porque no hay informe que logre seguir ocultando la situación”.

El legislador Juan Guaidó opinó -también en Twitter- que con este anuncio del organismo de las Naciones Unidas “se siguen dando pasos a favor de la democracia, la libertad y el respeto a los Derechos Humanos en Venezuela”.

Lilian Tintori, esposa del líder opositor preso Leopoldo López, también se expresó sobre el tema: “El Consejo de Derechos Humanos de la ONU también reconoce la emergencia humanitaria compleja que sufrimos y pide al régimen que acepte la ayuda internacional”.

La opositora agregó que “los países democráticos del mundo están comprometidos con Venezuela y los venezolanos”.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, mostró su disposición a que España desempeñe un papel de país “facilitador” en la búsqueda de una solución a la crisis que vive Venezuela, que se traduce en la escasez de alimentos básicos, demanda de medicamentos hospitalarios, inflación interna y la devaluación de la moneda.

Sánchez se refirió a la situación en Venezuela en un foro organizado por Reuters con motivo de su presencia en Nueva York para participar en la apertura del nuevo periodo de sesiones de la Asamblea General de la ONU con la finalidad de brindale ayuda a las familias venezolanas.