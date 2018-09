Planificaban robos a locales

Había un campanero, un chofer y dos personas que conseguían los vehículos para ejecutar los atracos.

La presunta banda llevaba más de tres meses robando en locales comerciales en Manta, informó la Policía. Asaltaban restaurantes, despensas, tiendas de ropa, tercenas, bazares, panaderías y locales donde vendían celulares, zapatos y electrodomésticos.

Incluso verificaban la hora en que más clientes ingresaban para también asaltarlos, manifestó el coronel Vinicio Játiva, jefe de Operaciones de la Policía en Manta.

“La banda estaba conformada por cuatro hombres, de los cuales tres tienen antecedentes por robos, asaltos y asesinato. En contra de ellos tenemos como prueba un video donde pudimos verificar su forma de operar”, expresó el oficial.

Los detenidos son Diego C.; Jhon C., quien registra una detención por robo (2014); Rodis C., quien ha estado preso en dos ocasiones por hurto y asalto (2016 y 2017), y José F., quien registra un proceso judicial en la Fiscalía por el delito de asesinato (2016), señala el informe de la Policía.

Los implicados fueron capturados el domingo en la madrugada en el barrio Jocay, en una operación ejecutada por la Policía Judicial y agentes del Grupo de Operaciones Motorizadas (GOM).

Indagación. La Policía informó que la presunta organización ejecutaba los robos a mano armada. El coronel Cristhian Pérez, jefe de la Policía Judicial de Manta, manifestó que los integrantes asaltaban a los dueños de los locales bajo amenazas de muerte para obligarlos a entregar el dinero de las ventas.

Los implicados fueron capturados luego de ingresar al restaurante “La Leña”, ubicado en la calle 111, donde quedaron registrados en una cámara de seguridad.

Los agentes de la Unidad de Criminalística analizaron el video y confirmaron que los detenidos usaron una moto y un carro para escapar. A través de las placas de ambos vehículos lograron dar con los presuntos delincuentes. Incluso los agentes confirmaron que en la ruta de escape los sospechosos hacían transbordo de un vehículo a otro para no levantar sospechas en la Policía, se informó.

Una vez que los agentes lograron ubicar el carro y la moto en el barrio Jocay, capturaron a los implicados y les incautaron una camiseta anaranjada que uno de los sospechosos había usado en el asalto.