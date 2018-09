Mecánico condenado a diez años

Las pruebas documentales, periciales y testimoniales presentadas por la Fiscalía lograron probar la responsabilidad de José C. como autor del delito de sustancias sujetas a fiscalización.

Dentro de las pruebas presentadas por Carlos Alarcón, fiscal especializado en delincuencia organizada transnacional e internacional, constaron los testimonios de los agentes policiales, el parte oficial, informe técnico pericial de identificación y grabados, informe pericial de análisis químico de la sustancia que estableció un peso de 26 mil gramos de pasta básica de cocaína, elementos con los que se probó la existencia y responsabilidad del procesado en el delito.

En el proceso también está vinculado Luis C., quien no se presentó a la audiencia de juicio, razón por la cual el fiscal revisó la medida cautelar impuesta, constatando que no ha cumplido con la misma.

La causa quedó en suspenso hasta que se dé su comparecencia ante la justicia.

Control. El sentenciado fue detenido en marzo pasado en la parroquia Andrés de Vera, de Portoviejo, cuando conducía un automóvil que tenía en la zona frontal una placa diferente a la existente en la parte posterior, lo que llamó la atención de los agentes, quienes se encontraban en ese momento realizando un control antidelictivo. Los policías, tras parar la marcha del automotor, procedieron a la revisión y encontraron en la parte trasera 26 paquetes de droga, tipo ladrillo.

La droga estaba valorada en más de 100 mil dólares. Según la Policía, la cocaína iba a ser llevada a Montecristi, luego pasaba a Manta y después a Jaramijó, donde pretendían comercializarla en bares y afines.