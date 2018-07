Ejército colombiano rescata a comerciante secuestrado por guerrilla del ELN

Las autoridades colombianas rescataron hoy a un comerciante que había sido secuestrado por guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en el departamento de Santander (noreste), informaron fuentes castrenses.

En la operación realizada en Piedecuesta, área metropolitana de Bucaramanga, la capital departamental, fue rescatado Marco Tulio Cáceres, raptado el sábado por varios hombres cuando iba en su camioneta por una carretera del municipio de Santa Bárbara.

Según el comandante de la Segunda División del Ejército, brigadier general Mauricio Moreno, en la operación hubo un enfrentamiento que dejó un guerrillero muerto y tres más capturados.

El comerciante liberado, de 42 años, dijo a periodistas que los secuestrados lo obligaron a bajarse de la camioneta en la que iba junto a otras personas.

"Como no me bajaba me pegaron dos cachazos en la cabeza y me botaron al suelo, me tiraron duro, me maltrataron y me subieron al carro de ellos. No supe más porque me esposaron, me pusieron una bolsa en la cabeza y arrancamos en el carro", narró el comerciante.

En febrero de 2017, el Gobierno colombiano y el ELN comenzaron en Quito conversaciones de paz pero fueron trasladados en mayo pasado a Cuba después de que el presidente ecuatoriano, Lenín Moreno, apartara a su país de las negociaciones, alegando que esa guerrilla mantiene acciones terroristas.

A propósito de los diálogos, cuyo sexto ciclo comenzó el pasado 2 de julio en La Habana, el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, dijo ayer que una de las condiciones para firmar un alto al fuego bilateral con el ELN es que esa guerrilla deje de secuestrar. EFE