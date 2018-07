Capturados luego de una persecución

Según detalló uno de los perjudicados, el lunes mientras se encontraba atendiendo en su consultorio, llegaron dos hombres y se hicieron pasar como pacientes.

“Dijeron que eran pacientes que venían recomendados de tal persona y eso se me hizo raro. Yo no los esperaba, no estaban agendados ni nada”, indicó el perjudicado.

La víctima relató a los agentes del orden que los ladrones primero analizaron todo el lugar, luego sacaron a relucir armas de fuego y finalmente dijeron “esto es un asalto”.

Según detalló el perjudicado, a él lo amarraron y como su consultorio queda en la misma casa de sus padres los ladrones también se metieron a la vivienda a revisarla.

“Hubo la oportunidad de salir corriendo. Abrí la puerta y empecé a gritar por ayuda”, dijo la víctima.

Los ladrones optaron por emprender la huida, luego de apoderarse de más de cinco teléfonos celulares, dinero en efectivo y otros objetos.

Según los testigos, los delincuentes tenían las llaves del vehículo de la víctima, pero no pudieron llevárselo y fugaron a pie.

Sin embargo, más adelante intimidaron con el arma a un hombre y le robaron su moto.

Tanto el motociclista como los primeros asaltados dieron a conocer el delito a la Policía y junto con los agentes emprendieron la búsqueda de los sospechosos.

>OPERATIVO. Según los agentes, minutos más tarde se logró la detención de dos hombres y una mujer, quienes fueron llevados a las instalaciones de la Policía para investigarlos por los dos robos.

La Policía informó que durante el operativo se logró además el decomiso de una motocicleta marca Suzuki, de color negro (supuestamente la robada) y un revólver con cuatro proyectiles (dos disparados y dos sin percutir).