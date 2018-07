Son acusados de robo y extorsión

La organización está conformada por diez hombres, quienes supuestamente tenían tres meses operando en Manta, Crucita, Los Arenales, Bahía de Caráquez y Jaramijó.

El coronel Luis Lara, jefe de la Policía de Manabí, informó que cuando los pescadores estaban en tierra se dedicaban a robar carros y motos.

“Incluso la banda era tan peligrosa que hace quince días atentaron contra el helicóptero de la Policía disparándole varias veces en una persecución que inició en San Vicente y terminó en Chone”, reveló Lara.

La investigación de la Policía establece que cuando se robaban los motores, los integrantes se contactaban con los pescadores para exigir dinero a cambio de la devolución. Aparentemente aplicaban un sistema de amenazas de muerte con extorsión, confirmó la Policía.

Renato Cevallos, jefe policial, dijo que la organización también robaba camionetas Mazda BT-50 y vehículos Tucson para comercializarlos bajo pedido.

Cristhian Pérez, jefe de la Policía Judicial, reveló que la organización también es responsable del robo de una lancha en Crucita, de Portoviejo, y luego dejaron a sus cuatro tripulantes amarrados frente a Playita Mía, en Manta.

Este hecho sucedió hace dos semanas.

Fabricio Ríos, comandante de la guardacostas de la Capitanía del Puerto de Manta, manifestó que en el operativo incautaron catorce motores, cinco lanchas y un barco, cuyo propietario era el encargado de informar al resto de la organización la ubicación de las embarcaciones para interceptarlas y robarles los motores.

Los capturados en la operación son: Luis M., Peter C., Juan G., Andrés P., Ricardo T., Ever G., Carlos D., Jonathan P., Jesús C. y Ercilia C.

En este operativo, denominado “Impacto 245”, allanaron 19 inmuebles.

> LO QUE ESPERAN. El fiscal Rubén Balda manifestó que el líder de la organización enfrenta de siete a nueve años de prisión mientras que el resto de integrantes podría pagar una condena de cinco a siete años de cárcel.

Este operativo fue organizado entre la Policía y la Armada a raíz de una investigación hecha por inteligencia naval.

En los operativos participaron los aviones navales y varios guardacostas en los que incautaron un revólver, dos escopetas y 64 balas de calibre 38. También incautaron un taxi, dos motos, 19 celulares y 4.580 dólares.

Además, radios de comunicación y una caja fuerte.

La Policía informó que la evidencia será sometida a una pericia para determinar la posible vinculación de los presuntos integrantes de la banda con otros hechos delictivos.