Por poco matan a golpes a arnaldo

Y por más de un año además tuvo que acudir a los patios de la Policía para mirar los vehículos recuperados, esperando el milagro de tener su camioneta de vuelta.

La última vez que vio su vehículo fue la madrugada en que lo abordaron en la vía principal de El Higuerón de Rocafuerte (vía Portoviejo-Crucita). Y fue por poco tiempo, ya que la sangre que rodó por su cabeza le impidió la visión.

Arnaldo Cantos desde entonces evita hablar de sus negocios y decirles a sus conocidos cómo anda el trabajo. Así se evita que el rumor de su bienestar llegue a los oídos inadecuados.

Viaje. El afectado relató que vivía en la vía a Santa Ana, cerca de El Limón.

En las madrugadas, entre semana, se desplazaba a Las Gilces de la parroquia Crucita a comprar pescado cuando arribaban los barcos grandes, ya que los dueños eran sus amigos y con antelación convenían la compra del producto.

Entonces debían entregar un anticipo para asegurar el negocio, claro que solo las personas de su confianza conocían los detalles de sus transacciones.

Abordado. La noche que acudió por su encargo, expresó, fue abordado pasando el puente Mejía. Era un lugar oscuro, con la vía estrecha y fácil de atracar. Así era la carretera en el 2009.

Cantos se hizo acompañar de uno de sus compadres, fiel y solidario, y quien ha estado cerca de él en las buenas y en las malas por muchos años.

Sin embargo, esa noche, el ruido de los disparos hizo que su aliado y cómplice de los buenos momentos desaparezca del lugar del robo apenas la camioneta en la que viajaba dejó de circular.

Atraco. A pocos metros, pasando el puente, personas en dos vehículos lo interceptaron. Estratégicamente se pusieron delante y detrás de su automotor; la intención era no dejarlo escapar, como en efecto sucedió.

El diálogo entre conductor y pasajero para evitar el sueño fue interrumpido por los disparos de arma de fuego. El chofer dijo que no dudó en parar, ya que por nada del mundo estaba en sus planes arriesgar la vida por algo material.

Entonces los pillos le cayeron encima. Le exigieron el dinero de compra del pescado, caso contrario lo matarían.

“Les dí lo que llevaba, pero no me creían, querían más y no entendían que había dado un anticipo”, precisó.

Según Cantos, por no darles más dinero lo golpearon con la cacha del revólver hasta que se cansaron.

Luego prendieron el carro y se lo llevaron con rumbo incierto.