Un colegial es arrastrado por el mar

El estudiante, que acababa de graduarse en el bachillerato en la Unidad Educativa 1 de Abril de Latacunga (Cotopaxi), se encontraba de paseo junto a 25 estudiantes más, 2 profesores y 2 acompañantes, se indicó.

La mañana de ayer, junto a un grupo de compañeros, decidieron nadar, pero su aventura se volvió una desgracia, ya que de los 3 que se metieron al mar, solo 2 salieron con vida.

El infortunado joven, de quien no se conocieron sus nombres, tuvo problemas con la marejada que en ese momento estaba fuerte y no lo dejó avanzar hasta la orilla.

>intentó salvarlo. Diógenes Valencia, quien trabaja en el alquiler de bodyboards (tablas para surf) a la orilla de la playa, se percató de lo sucedido y se lanzó en una de sus tablas para tratar de alcanzar al joven que aún flotaba.

“Llegué hasta donde él estaba, traté de agarrarlo del hombro pero se me resbaló, luego traté de sostenerlo del cabello, pero su peso y el fuerte oleaje me lo impidieron y de pronto se perdió en el mar. Minutos después, traté de mantenerme cerca del lugar pero no volvió a aparecer”, dijo Valencia.

El ciudadano lamentó que no hubiera alguien cerca con otra tabla para que ayudara a auxiliar al colegial y dijo que de haber contado con algún tipo de herramienta (salvavidas u otra cosa) podría haber hecho que el estudiante flotara.

Momentos de angustia y desesperación se percibieron en los compañeros del desaparecido así como en los profesores que andaban a cargo del grupo.

>DOLOR. Ángel Cardona, docente de la UE 1 de Abril, lamentó el suceso y dijo que habían tenido las precauciones debidas con los estudiantes para mantener su seguridad y ahora se encuentran con esa fatal noticia.

Llegamos el sábado por la mañana y no sucedió nada, indicó Cardona.

“Dimos aviso a los familiares para que conozcan esta lamentable noticia, ya que el grupo tenía pensado salir hacia Latacunga a las 12h00”, relató el docente.

Franklin Bermúdez, bombero de Canoa, dijo que se movilizaron hasta la zona para verificar el hecho.

Pescadores artesanales dieron su colaboración para emprender una búsqueda por mar, pero el oleaje impidió hacerlo correctamente.

Señalaron que por su experiencia, hay que esperar que pasen 24 horas para ver hacia dónde la marea devuelve el cuerpo.

El bombero recordó que en Canoa, a pesar de ser un balneario turístico internacional, no se cuenta con salvavidas aunque años atrás se realizó un curso en el que se graduaron unos 30 voluntarios que no cuentan con apoyo económico ni implementos.