AUDIO: Un colegial desaparece en las playas de Canoa (Actualización)

Ocurrió la mañana de este domingo 10 de junio cuando los alumnos de la Unidad Educativa Primero de Abril, de Latacunga, provincia de Cotopaxi, disfrutaban de las playas de Canoa en medio de una gira por la culminación del tercer año de bachillerato.

Diógenes Valencia, testigo del hecho, dijo que vio a un grupo de alumnos meterse al agua pero que llegó una corriente y los empezó a arrastrar. Señaló que dos lograron salir pero uno no. Contó que él mismo ingresó a tratar de sacarlo pero fue imposible. "Estaba inconsciente y la corriente lo llevaba, no contaba con más ayuda para poder sacarlo. Lo tomé de los brazos, hasta del cabello pero no pude", contó el ciudadano.

Ángel Cardona, uno de los docentes que acompaña al grupo de jóvenes contó que están desesperados. Dijo que hasta la mañana de este domimgo el viaje se desarrollaba sin novedades y ahora se encuentran sin saber qué hacer mientras se realizan las tareas de búsquedas. Contó que un grupo de 26 estudiantes más docentes y un chofer se encuentran en el viaje.

Moradores del sector, curiosos y más llegaron hasta el filo de la playa para tratar de dar con el adolescente que fue llevado por la marea.

