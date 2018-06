Una visita inigualable

Latacunga, en la provincia de Cotopaxi, es una ciudad acogedora que cuenta con atractivos turísticos reconocidos a nivel nacional y mundial.

Entre sus sitios emblemáticos se encuentran su centro histórico con sus hermosas iglesias, calles estrechas, casas de tipo colonial.

En esta ciudad entre los meses de septiembre y noviembre se desarrolla la tradicional fiesta de la “Mama Negra”, la cual es de carácter religioso en honor a la Virgen de las Mercedes.

Por su ubicación estratégica, este es un lugar poseedor de paisajes andinos únicos junto a su ícono central: el legendario volcán Cotopaxi, explica Yandry Mendoza, de la agencia Buen Viaje.

Atractivos. Entre sus principales y más visitados atractivos sobresale el coloso, el mismo que es considerado uno de los volcanes activos más altos del mundo, admirado por su hermosura y simetría.

También está el Centro Histórico, el cual está altamente conservado y donde destacan construcciones como la Catedral de la ciudad, la casa de los Marqueses, la Gobernación, el Municipio, Iglesias y varias de sus calles.

En Latacunga está la Piedra Chilintosa, esta tiene un tamaño titánico rodeada de un valle de piedras volcánicas, constituyéndose esta piedra en una muestra de la fuerza del legendario volcán Cotopaxi.

También está el sito Tilipulo, un lugar reconocido como una reliquia arquitectónica ubicada a pocos minutos del centro de la ciudad.

Los visitantes de Latacunga pueden adquirir artesanías elaboradas por las manos hábiles de latacungueños, quienes confeccionan y proveen al turista de hermosas artesanías en diferentes materiales.

Con respecto a la gastronomía, este rincón de Ecuador tiene incomparables platos reconocidos por quienes llegan a degustar de la misma; entre las cuales se tiene las famosas chugchucaras, allullas, quesos de hoja, caramelos artesanales, tortillas de maíz, entre otros.

Historia vs. minas. Laurena Alcívar, de la agencia One Way Travel, promueve un paquete a Latacunga de tres días y dos noches, el mismo que incluye alojamiento, desayunos diarios en el hotel, impuestos hoteleros, y entre las actividades constan: visita al primer refugio Parque Nacional Cotopaxi y a la Laguna Quilotoa.

Alcívar aclara que este paquete no incluye transporte terrestre hacia el destino.

El costo por persona es 251 dólares en habitación simple; 213 en habitación doble y 173 los niños.

Más opciones. Por su parte, Yandry Mendoza facilitó información de un paquete diferente que consiste en una excursión activa al Parque Nacional Cotopaxi, que dura entre 8 y 10 horas aproximadamente.

La salida es desde Quito en Plaza Foch o Plaza San Blas (solo de martes a domingo).

La tarifa por persona es 70 dólares por la excursión.

Mendoza explicó que el tour de un día al Parque Nacional Cotopaxi es emocionante y comienza con espectaculares vistas del inigualable paisaje andino en la “Avenida de los Volcanes”. Dentro del parque nacional se camina hasta el refugio, que está situado a 4.810 metros sobre el nivel del mar.

Se recomienda llevar ropa de frío como gorros, guantes, bufanda, chaqueta impermeable, gafas de sol, protector solar y especialmente una cámara fotográfica para captar hermosos recuerdos.