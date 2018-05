Saltó en parapente y quedó atrapado entre cables de electricidad

Según el ECU 911, el parapente "cayó fuera del rango de aterrizaje" y quedó atrapado entre cables de electricidad.

Un reporte preliminar del Cuerpo de Bomberos de Ibarra apunta que el ciudadano accidentado "fue rescatado en buen estado de salud", señaló el ECU 911 en un comunicado.

No obstante, añadió, que médicos valoran al accidentado "para confirmar que no presente lesiones ni heridas", en tanto que equipos de seguridad realizaban el rescate del parapente a fin de que no atente contra la seguridad ciudadana y el servicio de electricidad. EFE