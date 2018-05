Donald Trump endurece sanciones financieras contra Venezuela

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró hoy que las nuevas sanciones que ha impuesto sobre el Gobierno de Nicolás Maduro buscan "evitar que el régimen de Maduro realice "ventas clandestinas", y aseguró que el dinero de esos activos "pertenece al pueblo venezolano".

Trump subrayó que el objetivo es que Maduro no liquide esos "activos críticos" para Venezuela, "que el país necesitará para reconstruir su economía".

El presidente estadounidense firmó hoy una orden ejecutiva por la que limita la capacidad del Gobierno venezolano de vender sus activos en suelo estadounidense, en respuesta a las elecciones presidenciales celebradas este domingo y que EE.UU. ha calificado de "farsa".

"He firmado una Orden Ejecutiva para evitar que el régimen de Maduro venda o garantice ciertos activos financieros venezolanos, y para prohibir que el régimen gane dinero de la venta de ciertas entidades del Gobierno venezolano", agregó en el comunicado.

Trump insistió en que EE.UU. sigue comprometido con el pueblo venezolano, y reiteró el llamamiento para "restaurar" la democracia en Venezuela a través de elecciones "libres y justas", la liberación de todos los presos políticos "de manera inmediata e incondicional" y el "fin a la represión y la privación económica del pueblo venezolano".

En una conferencia telefónica con periodistas, altos funcionarios del Gobierno de Trump explicaron que estas acciones pretenden impedir que Maduro venda activos públicos y deuda venezolanos a cambio de sobornos.

"La orden ejecutiva de hoy cierra otra vía de corrupción que hemos observado que se usa: niega a los funcionarios venezolanos corruptos la capacidad de valorar indebidamente y vender activos públicos a cambio de sobornos", indicaron esas fuentes.

De esta forma, la orden ejecutiva prohíbe a cualquier ciudadano, institución o empresa estadounidense adquirir deuda venezolana o activos y propiedades pertenecientes al Gobierno de Venezuela en Estados Unidos, incluidas aquellas inversiones derivadas de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA).

El objetivo es aumentar así la presión sobre el régimen de Maduro, al que también se le limita su capacidad de obtener liquidez, incluidas las cuentas por cobrar, del Gobierno venezolano como de la petrolera estatal PDVSA y el Banco Central Venezolano.

No obstante, las sanciones no atacan directamente las transacciones petroleras de Venezuela, por lo que EE.UU. no pone impedimento a que el crudo venezolano siga comercializándose en el país. EFE