Lo catalogan como un “estado mafioso”

La presencia de redes de crimen organizado en varios niveles del Gobierno y las instituciones venezolanas es el principal motivo.

El estudio fue realizado por el centro de investigación del crimen organizado InSight Crime.

“Empezamos estudiando a miembros del régimen bolivariano y sus vínculos con la actividad criminal y eso fue el punto que nos llevó a la conclusión de que Venezuela es un Estado mafioso”, dijo a la prensa el director ejecutivo de la organización, Jeremy McDermott, quien presentó el estudio ayer en Bogotá.

El director agregó que “hay líderes de las instituciones venezolanas involucrados (...) en redes criminales” de “narcotráfico, contrabando de gasolina y el mercado negro de comida y canasta básica”, un negocio del que dijo es “tremendamente lucrativo”.

Entre los señalados por el informe están algunos de los principales políticos del país, como el diputado de la Asamblea Nacional y expresidente del mismo organismo Diosdado Cabello, el vicepresidente del país, Tareck El Aissami; el ministro del Interior, Néstor Luis Reverol, y la primera dama de Venezuela, Cilia Flores.

> elecciones. Este estudio se hace público a pocos días de las elecciones en Venezuela.

Por otra parte el exjefe de Gobierno de España José Luis Rodríguez Zapatero llegará hoy a Caracas, donde realizará actividades como observador de las elecciones del domingo, en las que Nicolás Maduro aspira a ser reelegido como presidente de Venezuela.

“Seré garante de que el proceso electoral del 20 de mayo reúna los requisitos básicos de una democracia, porque si no yo no estaría participando en esta tarea, vamos a tener unas elecciones que una parte de la oposición no está de acuerdo”, dijo Rodríguez en una entrevista.

Una marcha opositora llegó ayer hasta la oficina de la Organización de Estados Americanos (OEA), en el este de Caracas, para insistir ante la comunidad internacional en su rechazo a las elecciones del domingo próximo.

Los participantes llevaron pancartas que advertían al presidente Nicolás Maduro que no tienen miedo y que rechazan su proyecto de reelección para el mandato 2019-2025.

Maduro pidió tener un diálogo con Estados Unidos para que exista un acercamiento.