Desaparecida es de San Vicente

Según sus registros, ella es oriunda del cantón San Vicente.

Los familiares de Zambrano detallaron que la mujer salió de su casa, en Sauces 8 (Guayaquil), aproximadamente a las 16h00 del lunes a comprar fruta.

“Fue a comprar kiwi porque andaba con antojos por sus últimos días de gestación. Obviamente tenía ganas de comer, ya que le prohibían comer el día del parto”, dijo a medios de comunicación de Guayaquil María Fernanda Flores, cuñada de la desaparecida.

Zambrano está embarazada y espera gemelas.

La familiar detalló que se hizo tarde y se preocuparon por ella (la embarazada), por lo que pensaron que a lo mejor estaría en un gabinete de belleza, pues le gustaba mucho arreglarse las uñas.

Por eso la buscaron por varios locales de los sectores aledaños y no dieron con su paradero, y presumen que pudo haber sido raptada.

Norma Jácome, vecina de la desaparecida y quien tiene una tienda en el sector, fue una de las personas que la vio por última ves.

“Ella se quedó ahí parada (afuera de la tienda), preguntó ‘¿hay kiwi?’ y yo le dije que no había y ella cogió y se fue, y de allí si no se sabe más hasta que llegó el esposo a preguntar que si ella estaba aquí (en la tienda) y nosotros le dijimos que no pues, que sí había venido, pero no había comprado kiwi porque no había”, relató la vecina a los medios.

Lista para dar a luz. Los familiares manifestaron a los medios que el martes Zambrano tenía planificada la cesárea.

A ella la iban a atender en el hospital del Seguro Social de Guayaquil.

Los familiares denunciaron el caso a las autoridades, pero además revisan las cámaras del sector donde se dio la desaparición para hallar alguna pista.