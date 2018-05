Taxista: “No me dejen morir”

El hombre de 23 años recibió un disparo en el cuello en un asalto registrado el domingo 29 de abril en el barrio Amazonas.

Durante tres días estuvo consciente en el hospital Rafael Rodríguez Zambrano, de Manta, y les pidió a sus tíos que lucharan por su vida.

“No me dejen morir. Quiero ver crecer a mis dos hijos. Por favor, no me abandonen. Quiero seguir viviendo”, fueron sus últimas palabras, manifestó Sofía Aguilar, hermana del fallecido.

El taxista luchó siete días por su vida y la madrugada de ayer falleció cuando iban a operarlo en Santo Domingo de los Tsáchilas. Su corazón dejó de latir a la una de la madrugada por un paro cardíaco.

Aguilar manifestó que su hermano entró en estado de coma a los tres días de haber permanecido en la Unidad de Cuidados Intensivos.

Y luego su estado de salud empeoró porque presentó una neumonía y una hinchazón en el abdomen.

“Luego de hacer tantos trámites en el hospital de Manta mi hermano fue llevado a Santo Domingo, donde pretendían reconstruir el cordón de la médula espinal que resultó afectado por el impacto de la bala”, expresó Aguilar.

El cadáver fue llevado a la morgue de Santo Domingo, y ayer en la tarde lo trajeron a Manta.

Sus familiares lloraron cuando bajaron el féretro de una camioneta. El cuerpo es velado en el barrio Santa Clara, en la calle 318 y avenida José España, en la casa de Teresa Mera, abuela del taxista.

La Policía confirmó que la víctima recibió el disparo al sufrir el robo de su celular y de 70 dólares que había recaudado en fletes.

Hijos. La víctima tenía cinco años trabajando como taxista y vivía con su esposa, Vanessa López, en la ciudadela El Prado de Montecristi.

En la orfandad quedan dos menores de edad: un niño de tres años y un niña de once meses de nacida.

Era hijo de Edgar Aguilar y Eloísa Ochoa.

En lo que va del 2018, en Manta, se han registrado seis ataques a taxistas, y tres de ellos ocurrieron en la vía Circunvalación, en el tramo que une Las Cumbres y Urbirríos. Los hechos dejaron tres taxistas muertos y tres heridos.

Cinco de los ataques se hicieron con cuchillos y uno con revólver. Por estos casos se detuvo a tres personas: dos hombres, que apuñalaron a Carlos Angulo y le robaron el carro. Mientras que Víctor A. se declaró autor confeso en la Fiscalía del asesinato de Jhonny Zambrano, quien recibió cuatro puñaladas cuando circulaba por la vía Circunvalación.

El detenido también confesó haber atacado a otro taxista una semana antes. Los ataques ocurrieron en enero, marzo y abril, se informó en la Fiscalía.