Las palabras de su hija lo impulsaron para apartarse del vicio

Mencionó que desde los 17 años por pura curiosidad ingresó al mundo del alcohol y las drogas, y lo que en un inicio fue por experimentar para ver qué se sentía, al poco tiempo se convirtió en una necesidad, y cuando menos lo pensó no podía estar tranquilo si había un día que no consumía.

Aseguró que los suburbios y las zonas más “rojas” de su natal Chone se convirtieron en su hogar, y a raíz de eso dañó el apellido de su familia, perdió el respeto de muchas personas y fue mal visto por quienes en algún momento lo vieron como una persona sana y como un comerciante próspero.

CONSUMO. Zambrano indicó que en su momento y ante los deseos de consumir, comenzó a sacar a vender de su casa lo que pudiera, y lo que tenía a su alcance se lo llevaba, para así tener algo con que intercambiar por drogas, ya que su vida dependía de la cocaína y del alcohol, que fue lo que consumió durante su adicción.

Señaló que los resentimientos y la separación de sus padres, cuando era un menor, hicieron que desde temprana edad confundiera la libertad con libertinaje, y hubo momentos en que no llegó a aparecer por días en su casa, no dormía, tampoco comía, su único alimento eran las drogas, expresó.

ATRAPADO. “Cuando me di cuenta, no podía dejar de consumir, mi vida cambió para mal y todos mis conocidos y familiares me miraban como bicho raro, y a pesar de eso yo creía que estaba bien y que en mi vida no habían problemas”, destacó.

Recordó que hasta los electrodomésticos se llevaba y lo más bajo que pudo hacer, en su mundo de adicción, fue tomar la ropa de su pequeña hija para ir a canjearla por drogas, porque de esa manera creía sentirse mejor, aunque no sabía que de a poco se estaba matando en vida.

PERDIDO. Sostuvo que debido a las drogas perdió su hogar, negocios y quedó mal con muchas personas, ya que siempre se dedicó a la compra y venta de cacao.

Es así que decidió llegar a la clínica de recuperación Sagrado Corazón de Chone, porque pensó que eso le ayudaría a superar sus males.

“El propietario de la clínica es mi amigo y al saber lo que me pasaba me fue a ver a mi casa, y como lo conocía decidí ir y aceptar que tenía un problema, y eso me ayudó a poder de a poco cambiar mi vida, que estaba sumergida en el infierno”, precisó.

INFLUENCIA. Afirmó que lo que más le motivó a cambiar de vida fueron las palabras de su hija, quien en una ocasión le dijo que él prefería más las drogas que a ella, y cuando estuvo en terapia recordó aquello y eso le ayudó, y este próximo mes cumplirá un año de recuperación y lo celebrará con sus compañeros de clínica, ya que una de sus principales metas es seguir en recuperación.