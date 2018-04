Cuchillada lo tiene inmóvil

Con la tristeza en su rostro, postrado en una hamaca, y con una sonda adaptada a su cuerpo, Dídimo cuenta cómo han sido estos últimos cuatro meses para él y su familia.

Nunca pensó que buscar mejores días en Quito le trajera una desgracia que lo tiene sin la capacidad de movilizarse por sí solo.

El joven se desempeñaba como vendedor de mariscos en El Carmen, pero en busca de mejorar la economía de su familia salió del cantón, pero encontró una desgracia, dice.

A mediados de diciembre del año pasado recibió una oferta de trabajo en una empresa de electricidad en Quito, y la aceptó, pero cuando apenas tenía una semana laborando intentaron asaltarlo.

Blanco. El sábado 30 de diciembre, cuando regresaba de su trabajo a la casa en horas de la noche, y a diez minutos para llegar, Dídimo pensaba en lo que haría para recibir el Año Nuevo.

Su caminata iba normal y de repente cuatro tipos se le acercaron por detrás para asaltarlo. Como él opuso resistencia lo hirieron de una puñalada en la nuca, afectándole una arteria.

“Luché con ellos. No me dejaba robar y de pronto sentí una punzada horrible en el cuello, y me desmayé, del resto ya no me acuerdo”, cuenta entre lágrimas.

Después del asalto los tipos se fueron del lugar dejándolo abandonado en medio del frío quiteño y a merced de alguna ayuda que después llegaría.

Las personas que lo vieron herido e inconsciente llamaron a los organismos de socorro y lo trasladaron al hospital Eugenio Espejo.

Apoyo. Casi tres meses estuvo en el hospital recuperándose, y después en la casa de un familiar en Quito, hasta que decidió volver a El Carmen.

Dídimo vive con su hermana en la lotización Lastenia Andrade, en compañía de sus sobrinos y su hijo de cinco años de edad.

La movilidad para el hombre ha mejorado con una silla de ruedas que le entregó el municipio del cantón, aunque sabe que necesita más, dice.

Manuela Moreira, hermana de Dídimo, indica que al día gastan más de 20 dólares comprando pañales, por lo cual piden ayuda.