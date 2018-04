A “Shakira” nadie le creía que se iba a matar

Según la Policía, cerca de las 21h00 del viernes, habitantes de El Bejuco de Chone avisaron a la Unidad de Policía Comunitaria (UPC) que Lugo estaba en la entrada de su vivienda sin vida y con un cabo amarrado a su cuello.

Los uniformados mencionaron que al llegar al lugar constataron que el cuerpo del hombre estaba sin vida, y mediante las investigaciones realizadas se conoció que Lugo habría estado gritando que se iba a acabar con su existencia, pero nadie pensó que cumpliría lo que estaba diciendo.

Conocidos indicaron que “Shakira”, como le decían sus amistades y familiares de cariño, habría llegado en estado etílico y que cuando lo hacía entraba a dormir a su vivienda, ya que era una persona tranquila y no tenía inconvenientes con nadie a pesar de sus preferencias sexuales.

versión. Elsa Napa, madre del infortunado, dijo que ella no estaba en casa cuando sucedió el hecho, y que no sabe por qué su hijo tomó esa fatídica decisión, debido a que no tenía deudas, problemas, o inconvenientes de cualquier índole.

“Es doloroso lo que estoy pasando, Augusto vivía conmigo y entre nosotros nos ayudábamos para salir adelante, no entiendo por qué no conversó conmigo, por qué no me dijo o que le pasaba”, expresó Elsa.

Hasta el lugar llegó el fiscal de turno, agentes de la Policía Judicial, Criminalística, y Agentes de la Dirección Nacional de Delitos Contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, y Extorsión (Dinased), ya que luego de recabar pistas procedieron a llevar el cuerpo hasta el centro forense de Manta para la realización de la autopsia.

Allegados mencionaron que el cuerpo de Lugo será sepultado hoy, en el cementerio del sitio Garrapata.

“Shakira” era parte, actualmente, de la comunidad GLBTI de Chone.

Conocidos indicaron que el decesado vivía con la mamá.

Él tuvo dos hijos, que vivían con él.