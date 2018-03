Cinco reclusos muertos y dos policías heridos en motín en centro de Venezuela

Un motín en el centro de reclusión de la Policía de Carabobo (centro) de Venezuela dejó hoy cinco reclusos muertos y dos policías heridos, según medios locales.

La casi media docena de fallecidos perecieron por asfixia y quemaduras según denunciaron a Efe familiares de los internos.

"No nos han dicho nada. Pido que (las fuerzas del orden) no los traten como perros, que no les lancen gasolina, les lanzaban plomo (disparaban) para adentro como si ellos fueran perros", dijo a periodistas Lissette Mendoza, madre del privado de libertad Yorman Salazar, de 19 años.

"Él está detenido por robo, pero no por eso pueden quitarle la vida como si él fuera un perro", añadió la trabajadora del hogar de 35 años sobre un motín que comenzó pasadas las 04h00 horas locales según lugareños.

Este martes, los reclusos recibieron la visita de sus familiares y estaban "presos pero bien", señaló Mendoza, quien desconoce cómo se encuentra su hijo.

Hasta el momento se desconoce el motivo de la revuelta y las autoridades no han ofrecido ninguna información al respecto.

Efe pidió una declaración oficial a los responsables policiales y le fue negada.

Después del motín varias decenas de familiares aguardaban la tarde de hoy frente a la comandancia policial en espera de información, una situación que se tornó violenta y derivó en lanzamiento de gases lacrimógenos por parte de la veintena de efectivos de Policarabobo que resguardaban la comisaría.

"Hay una contingencia, tienen que darnos tiempo para manejar la información", pidió en medio de la refriega un agente antidisturbios a los manifestantes.

La ONG Observatorio venezolano de Prisiones (OVP) ha denunciado en reiteradas ocasiones la superpoblación de las prisiones y calabozos policiales en el país y la precaria condición en la que se encuentran los presos. EFE