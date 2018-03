Dolor y llanto por muerte de 13 personas en accidente de tránsito

El accidente se registró el sábado a las 13h15 en el sector conocido como “La curva de la muerte”.

La familia Guerrero- Ponce salía de la parroquia Pascuales de Guayaquil. La sra. Yenny Ponce murió el mismo día en que su hijo Carlos Guerrero cumplió 13 años de edad. Mientras que su esposo, William Guerrero, está internado en el hospital Rafael Rodríguez Zambrano, donde se debate entre la vida y la muerte.

La pareja se dirigía a Jipijapa donde su hijo estaba de vacaciones en la casa de su abuelo.

Los fallecidos eran de Guayaquil, Esmeraldas, Manta, Calceta, Portoviejo y Jipijapa. T

Karina Barcia informó que el cuerpo de su padre, Loebo Orlando Barcia, fue sepultado ayer en la tarde en el cementerio de Montecristi. “El cadáver quedó destrozado y por recomendación del médico legista no podíamos tenerlo más tiempo en casa”, expresó.

Barcia manifestó que su padre era comerciante de productos naturales y había viajado a Guayaquil a comprar varios medicamentos. Ella denunciará la muerte para que el conductor sea sancionado.

Manuel Vicente Chévez es otra de las víctimas que fue velado en la parroquia Aníbal San Andrés, en Montecristi.

Él había viajado a Durán a realizarse un chequeo médico porque tenía cáncer de próstata. Allá estuvo una semana en la casa de una hija y el día en que ocurrió el accidente, le recomendaron viajar en otro bus, pero Chévez insistió en comprar el boleto en la cooperativa Rutas Portovejenses para llegar más rápido a Montecristi, informó su cuñada María Quiroz.

La víctima tenía 67 años y era padre de tres hijos.

Otro de los fallecidos es Vidal Mantuano, quien vivía en Bastión Popular de Guayaquil, pero fue velado en la comuna Las Lagunas de la parroquia La Pila en Montecristi.

Sandra Anchundia contó que habían planificado con su esposo, Vidal Mantuano, viajar juntos desde Guayaquil hacia Las Lagunas porque iban a celebrar el cumpleaños 50 de Teresa Piloso, madre de Sandra. “Pero él me dijo que me viniera primero porque no estaba seguro en viajar. Hasta lo último me dijo que no sabía si venía a Las Lagunas y por eso creemos que a última hora viajó para darnos una sorpresa”, expresó.

Ella se enteró de la muerte de su esposo cuando estaba en plena fiesta repartiendo la comida. Contó que a través de Facebook le mostraron la foto de su esposo muerto y en ese momento viajó a la morgue de Manta a retirar el cadáver. Su esposo tenía 42 años y trabajaba como operador de maquinaria en una planta de asfalto en Guayaquil. En la orfandad deja dos hijos menores de edad: el mayor de 16 años y la menor de nueve.

María Baque exige justicia por la muerte de su sobrino Vidal Mantuano.

“Debido a que mi sobrino siempre venía a visitar a sus familiares en Las Lagunas, su cuerpo será sepultado en el cementerio de la comunidad”, expresó.

Jairo Mantuano pide una investigación transparente porque sospecha que el accidente del bus se produjo aparentemente por exceso de velocidad. También sugiere a las autoridades incrementar los controles en las vías.

La última fallecida. Los peritos de la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE) informaron que el día de la tragedia fallecieron 12 personas, y ayer en la madrugada murió la última víctima en el hospital de Manta: Enriqueta Rodríguez, de 81 años de edad.

Ella era de Guayaquil y su cadáver es velado en el barrio Cristo del Consuelo. Hoy en la tarde será sepultada, manifestó su hija Ana Ortiz.

La víctima venía de Guayaquil a Manta junto a su nieto, Andrés Jara, a visitar a varios familiares. Su nieto tiene 36 años y aunque estuvo internado en el hospital de Jipijapa, fue transferido de urgencia a Guayaquil donde le amputaron los dos brazos. Su estado es delicado.

“Nuestro respaldo hacia los heridos y las víctimas es permanente. Ellos tienen un seguro de pasajeros cuya póliza está por los cinco mil dólares, como lo establece la Ley”, expresó Sabando.

Otra de las víctimas es Marcos Geovanny Burgos, quien había llegado de Guayaquil a reencontrarse con sus compañeros del bachillerato del colegio Alejo Lascano, de Jipijapa.

Kevin Burgos manifestó que el reencuentro de su padre con los compañeros del colegio iba a ser después de 28 años. El hombre tenía 42 años y previo a su salida de Guayaquil subió en las redes sociales varias fotos del bus.

“Él nunca viajaba en estos transportes, pero creo que era tanta la emoción de llegar acá y ver a sus amigos que le llevó a tomar ese vehículo”, manifestó Burgos.

La última persona que se comunicó con la víctima fue su primo Byron Burgos, a quien le había pedido que lo esperara con un plato de arroz con pescado frito. Roxana Burgos pide justicia por su hermano. “Se debe suspender y sancionar a la cooperativa debido a la inseguridad”, expresó.

Un niño delicado. En el hospital de Portoviejo hay tres personas que luchan por sobrevivir, pero una de las víctimas está más grave: un niño de siete años. Su estado de salud es delicado debido a que se encuentra internado en la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos porque presenta heridas y fracturas en la cabeza.

Los médicos informaron que están gestionando el traslado del menor hacia el hospital de niños en Guayaquil.

Leonardo Púa, director del Básico Jipijapa, informó que solo dos de los 17 heridos que ingresaron a la unidad de salud siguen allí. “Ellos están estable, incluso uno iba a pedir alta”, precisó.