Madre e hijas fueron asesinadas a golpes con un bate

En el lugar Mishell Solarte, de 19 años, y su madre Blanca Calle, de 43, fueron asesinadas por la expareja de Mishell, quien las atacó con un bate, según la Policía.

El hombre, identificado por la Policía como Adrián V., también golpeó con el palo a José Solarte (48), padre y esposo de las víctimas, respectivamente, y quien se debate entre la vida y la muerte.





El Ataque. Eran cerca de las 20h00 cuando Mishell se encontraba en la casa de sus padres en compañía además de tres menores (su hija, hermana y sobrino), preparando algo de comer.

A esa hora llegó su exconviviente Adrián V., ellos llevaban un mes de haberse separado. Él había ido a la casa supuestamente con la intención de ver a la hija de ambos, pero los celos habrían provocado que ataquen a Mishell y a su madre con un bate, en el patio de atrás de la vivienda, según la familia de las víctimas.

Dos de los menores lograron escapar del lugar.

El individuo descargó múltiples palazos sobre la cabeza de Blanca, su exsuegra, quien murió en el lugar.

A pesar de que Mishell intentó evitar que la atacara, encerrándose en una de las habitaciones de la casa, el agresor destruyó las seguridades de la puerta y cumplió su asesino plan, dejándola inconsciente debido a los golpes en la cabeza, contó un familiar. Ella falleció tres horas después en una casa de salud.

José, el papá de la joven, quien se dedica a la albañilería, llegó de trabajar y al entrar a su casa se encontró con la desgarradora escena, el presunto asesino también lo golpeó con el bate dejándolo tirado en el piso, para luego escapar con su hija, de un año de edad, a bordo de un taxi, explicaron parientes de las occisas.





A UNA UPC. El agresor había dado por muertas a las tres personas, cuando huyó de la casa, con lo que no contaba es que su exsuegro iba a despertar y sacar fuerzas para caminar hasta la Unidad de Policía Comunitaria (UPC), que está a seis cuadras, a pedir ayuda para que recuperen a su nieta y auxilien a su esposa e hija.

Luis Guamán, sobrino de José, dice que iba camino a casa cuando vio a su tío llegar a la UPC. “Cuando me acerqué a él me dijo que el exyerno había agredido a toda la familia. No me imaginé la magnitud del problema hasta que llegamos con la Policía a la casa y encontramos a mi tía muerta y a mi prima tirada en el piso llena de sangre”, explicó.





CAPTURADO. La Policía alertó a las demás unidades, a través del ECU 911, para que encuentren al taxi en el que escapó el agresor.

Mediante un operativo ininterrumpido los uniformados lograron detener al sospechoso en el sector de La Chorrera, en la avenida Quevedo y anillo vial, según los familiares.

Adrián V., de 21 años, fue detenido por ser el presunto autor del doble crimen, mientras que la menor fue puesta a buen recaudo con sus familiares, se informó.

El sospechoso tenía máculas de sangre en los zapatos cuando fue capturado.

Juan Carlos Raza, jefe del Comando de la Policía, explicó que de acuerdo con las primeras investigaciones, el origen del crimen serían los celos, dijo también que el arma homicida (bate) fue decomisada.



Lea más informaciín es nuestra edición impresa.