Venezolano dice que mató a su expareja ''en defensa propia''

Con el dolor que le produ­ce la herida que tiene en el tórax y que le causó una lesión en el pulmón izquier­do, Darwin C. dice que también le duele saber que asesinó a la mujer a la que alguna vez juró amar.

El hombre fue entrevistado por El Diario y contó su ver­sión de los hechos.

¿Cuál fue el problema que tuvo con ella?

Para hablar de lo que su­cedió hay que primero ir a ver las pruebas que existen en Bahía de Caráquez. Ya le dije eso al abogado que me designó el Estado. Esas pruebas serán bases para que sepan realmente lo que ocurrió.

¿Cuáles son esas prue­bas?

Son dos denuncias que están en Bahía. Una es de cuando ella me maltrató fí­sicamente diciendo que me iba a mandar a matar con una gente de San Jacinto. Hay testigos de la denuncia de Venezuela.

¿En Venezuela también la denunció?

Sí, allá también la denun­cié por abandono de hogar. Dejó a mi hija solita y se vino para Ecuador. Me en­teré un jueves y un viernes ella viajó a Ecuador.

Insisto, cuando tengamos todas esas pruebas, yo voy a hablar y decir toda la ver­dad.

¿Qué lo motivó a matar­la? ¿Tal vez los celos?

Bueno, de mi parte hubo celos; pero ella era la que llevaba el cuchillo en un bolsito rosado. El cuchillo era de ella.

¿Cómo sucedieron los he­chos?

Cuando estábamos discu­tiendo ella sacó el cuchillo y yo me levanté la camisa. Le dije que si de verdad ya no me quería que me metie­ra una puñalada y lo hizo, me la pegó en el pecho.

Después me siguió agre­diendo y yo me defendí quitándole el cuchillo. Fue ahí que se lo enterré en el pecho.

¿Se considera un asesi­no?

Yo no. Escuché ese día a la gente en el lugar de los he­chos decir que yo era el ase­sino y no es así; yo lo único que hice fue defenderme, así se lo dije a las autorida­des judiciales.

Una vez que usted quedó herido, ¿por qué decidió quitarle la vida?

Yo me veía atacado, sangra­ba, y al verme así me dije ‘no, esto ya va en serio’. Si me quedaba me dejaba tira­do ahí y ella hubiese sido la detenida hoy.

¿Está arrepentido de ha­berle quitado la vida a la señora?

Por supuesto que sí. Yo no pensé que esto iba a llegar hasta este extremo, pero fue en mi defensa propia, que conste.

¿Y sus hijos, los que pro­creó con ella?

No sé nada de ellos, yo creo que ahora me han de tener odio. Ellos saben cómo era el trato de la mamá hacía mí. Mi hijo mayor estaba unido a la mamá y siem­pre pasaban haciéndome la guerra.

¿Les va a pedir perdón a sus hijos?

Por supuesto, tengo que pe­dírselo. Al verme atacado y verme así tengo que pedir­les el perdón. Ellos saben que la mamá era muy vio­lenta.

¿Qué espera de la justi­cia?

Que se haga justicia, que se averigüe bien para que vean y no hagan las cosas como ya lo hicieron, que llegaron y dijeron “usted es un asesino” y eso no es así.

Busquen las pruebas. Nadie se dio cuenta de los hechos, el único que vivió todos los hechos fui yo. Ni siquiera los policías que llegaron primero. No hablen lo que no tienen que hablar, eso no se hace.