¿Realmente lo superaste?

Sin embargo esto es normal, según psicólogos, y si aún no te ha pasado, en algún momento podría ser así, pues todo depende del tiempo que hayas compartido con esa persona o de la intensidad de los momentos que vivieron juntos.

En un artículo publicado por el portal web chileno bibiochile, el psicólogo David Braucher se refiere a las causas que complican el proceso de superación.

Según Braucher, existen tres factores que hacen en extremo complejo el proceso de recuperación tras romper el vínculo con una persona: la confusión, la vergüenza y la soledad.

“La confusión proviene de la idea de que mientras tu ex siga en tu mente, no lo habrás superado, por lo que tu vida emocional estará estancada. La vergüenza es porque confundimos nuestros sentimientos de amor con el deseo de reconciliarnos, de estar con alguien que ya no quiere estar con nosotros o con quien terminamos una relación”, explica el profesional.

“Encima de todo está la soledad que podemos llegar a sentir, más si agotamos la paciencia de amigos y familiares. Ellos nos apoyaron durante la crisis y posterior rompimiento, por lo que después de un período de duelo razonable, esperan que sigamos adelante”, concluye Braucher.

¿Y cuándo sé que ya lo superé? La psicóloga clínica Andrea Carrillo menciona que hay señales claras que nos despejan las dudas.

“Hay que diferenciar entre superar y olvidar; no es lo mismo. Olvidar es un proceso imposible, lo que uno hace es aprender a vivir con la herida o el recuerdo y eso es natural y sano, pero una vez que hemos perdonado de verdad. Si ya superaste a tu ex hay acciones que al inicio de la ruptura eran recurrentes y que ahora dejaron de serlo, tales como revisar sus redes sociales, preguntarle disimuladamente o no a quienes lo conocen sobre lo que hace o con quién sale”, explica Carrillo.